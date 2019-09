Khách uống cà phê bị nện đầu, cướp ví 0 Nghệ AnHùng phát hiện anh Dũng ngồi uống cà phê một mình trong quán ở Vinh liền lấy điếu cày nện vào gáy, cướp ví tiền có hơn 7 triệu đồng và iPhone.

Ngày 13/9, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) khởi tố bị can đối với Nguyễn Phi Hùng (35 tuổi, trú TP Vinh) tội Cướp tài sản. Bị can bị tạm giam 4 tháng.

Theo hồ sơ, 13h ngày 10/9, Nguyễn Phi Hùng đi tới quán cà phê tại đường Phạm Đình Toái thì thấy anh Dũng (trú Hà Nội) ngồi một mình, trên bàn có điện thoại iPhone.

Bị can Hùng.

Hùng nảy sinh ý định cướp tài sản nên bí mật lấy một điếu cày tại quán, đi vòng sau lưng đánh mạnh vào gáy anh Dũng. Thấy nạn nhân loạng choạng, Hùng cướp ví tiền chứa 7.348.000 đồng cùng chiếc iPhone rồi tẩu thoát.

Đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Vinh vào cuộc, thu thập chứng cứ, tối cùng ngày đã bắt Hùng khi đang trốn tại Vinh, thu toàn bộ tang vật.

Tang vật vụ án.

Bị can có hai tiền án liên quan tới ma túy và trộm cắp, gần đây nghiện ma túy và đang lái xe tải thuê.