Khách nước ngoài tử vong trên vịnh Hạ Long 0 Ba chiếc đò chèo tay chở đoàn khách Hàn Quốc 25 người tham quan Hang Luồn, một chiếc bị lật do gió to làm bà Chae Jong Ye 69 tuổi tử vong.

Khoảng 9h45 ngày 25/1 (tức mùng 1 Tết), tàu du lịch Đông Đô 68 biển kiểm soát QN 7039 chở 25 khách du lịch Hàn Quốc đi tham quan vịnh Hạ Long. Đến 10h cùng ngày, nhà tàu cho đoàn khách xuống ba đò chèo tay của Công ty cổ phần du lịch Việt Á Victory để đi vào Hang Luồn.

Cửa vào Hang Luồn. Ảnh: Minh Cương

Do gió to, một chiếc đò chở 9 người bị lật. Hậu quả, bà Chae Jong Ye (69 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) đã tử vong do đuối nước.

Công an tỉnh đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra sự việc.

Hang Luồn nằm trên đảo Bồ Hòn, cách Bãi Cháy 14 km về phía nam. Cửa vào hang rộng khoảng 4 mét, cao 3 mét, không gian bên trong như một lòng chảo rộng hàng nghìn mét vuông, xung quanh được bao bọc bởi dãy núi, có đàn khỉ chạy nhảy trên các vách đá.