Kẻ vào nhà truy sát hai vợ chồng bị bắt 0 Hà TĩnhNguyễn Doãn Vạn (53 tuổi), bị bắt tại huyện Can Lộc sau 8 tiếng chém chết bà Trần Thị Lài và đâm chồng bà trọng thương.

Lúc 22h ngày 7/5, Vạn (trú xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ) bị Công an Hà Tĩnh tạm giữ hình sự tại trụ sở Công an huyện Can Lộc lấy lời khai, điều tra tội Giết người.

"Vạn bị bắt lúc 21h hôm nay, khi đang lẩn trốn tại huyện Can Lộc, cách vị trí gây án ban đầu 15 km", một cán bộ điều tra nói. Đầu giờ chiều, Công an thị xã Hồng Lĩnh và Công an Hà Tĩnh đã huy động hàng chục cán bộ tổ chức truy tìm.

Cảnh sát phong tỏa lối ra vào hiện trường chiều 7/5. Ảnh: Hùng Lê

Trước đó, lúc 13h, người dân phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh nghe tiếng kêu cứu từ nhà bà Lài (52 tuổi) ở tổ dân phố 3. Đến nơi, họ thấy bà Lài và chồng là ông Nguyễn Văn Báu (54 tuổi) gục bên vũng máu tại phòng khách nên gọi xe cứu thương đưa tới Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà.

Khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai một số nhân chứng, nhà chức trách xác định kẻ truy sát là Vạn. Ông ta bỏ trốn bằng chiếc xe máy.

Theo nhà chức trách, Vạn có nhiều tiền án, mới mãn hạn tù về tội Cướp tài sản. Nguyên nhân ban đầu được cho là giữa Vạn và bà Lài xảy ra mâu thuẫn.