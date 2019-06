Kẻ sát hại công an viên đầu thú sau một đêm trốn vào rừng 0 Dựng xe máy không ngay ngắn, Hồng bị công an viên nhắc nhở thì mâu thuẫn xảy ra. Đâm công an viên tử vong vì bị nhắc dựng xe

Ngày 1/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Hồng (50 tuổi, trú xã Cát Văn, huyện Thanh Chương) về tội Giết người.

Theo cơ quan điều tra, tối 25/5, Hồng cùng ông Nguyễn Văn Lợi (57 tuổi, công an viên xã Cát Văn) đến làm giúp đám cưới cho một nhà hàng xóm. Thấy Hồng dựng xe máy gây cản trở giao thông, ông Lợi nhắc để xe ngay ngắn khiến hai bên cãi vã.

Tang vật vụ án. Ảnh: Đức Vũ.

Mặc người xung quanh can ngăn, Hồng chạy vào nhà bếp của gia chủ lấy một chiếc dao bầu, đâm liên tiếp 4 nhát khiến ông Lợi tử vong.

Gây án xong, Hồng vứt dao, trốn chạy trên khu vực đồi núi thuộc địa bàn xã Cát Văn, hôm sau ra đầu thú.