Kẻ sát hại 5 người mất ngủ nhiều tháng 0 Thái NguyênTại cơ quan điều tra, Hoàng Văn Chín, nghi phạm gây thảm án 5 người chết, khai nghiện ma tuý, tâm lý bất ổn nên khi vợ đòi bỏ đi đã nổi nóng.

Cơ quan điều tra lấy lời khai của Chín. Ảnh. Quỳnh Sơn

Chiều 26/12, Đại tá Đặng Đức Đang (Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh (PC01) đang lấy lời khai của Hoàng Văn Chín, nghi phạm duy nhất sát hại vợ và 4 người khác rạng sáng cùng ngày để củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án và khởi tố bị can theo quy định.

Theo đại tá Đang, "nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án là do nghi phạm ảo giác khi sử dụng ma tuý và mâu thuẫn với vợ nên đã ra tay với vợ và với nhiều người thân trong gia đình".

Chín được xác định sử dụng heroin nhiều năm, thậm chí sử dụng ma tuý đá. Nghi phạm khai thời gian gần đây đã chuyển sang tiêm chích.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Văn Chín tỉnh táo, bình tĩnh và trả lời nhát gừng. Khai với cơ quan điều tra, Chính cho biết "một hai ngày gần đây không sử dụng ma tuý nhưng mất ngủ nhiều tháng nay, tâm lý bất ổn và thấy khó chịu trong người, rạng sáng khi tỉnh dậy thấy vợ đòi bỏ đi nên bực tức, đã tát, dùng búa và dao đánh vào đầu, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ".

Sau khi sát hại vợ, Chính khai dùng dao chém anh Lường Văn Bánh (45 tuổi) ở gần nhà khi mở cửa vào can ngăn. Gây án với người thứ hai, hung thủ tiếp tục chạy ra ngoài đường và chém liên tiếp nhiều người gục tại chỗ, trong đó có nhiều người thân trong gia đình.

Bắt giữ nghi can giết 5 người ở Thái Nguyên Cảnh sát vây bắt Chín trên núi sáng 26/12. Video: Thiên Quang

Trước đó, gần 5h sáng cùng ngày, Hoàng Văn Chín (43 tuổi, trú xóm Lương Bình 2, huyện Định Hóa) dùng dao chém 6 người, trong đó có 5 nạn nhân thiệt mạng gồm: Ma Thị Hường (43 tuổi, vợ Chín), Lường Văn Bánh (45 tuổi), Hoàng Văn Luận (44 tuổi), Trần Thị Hường (35 tuổi), Hoàng Văn Nam (25 tuổi). Anh Lường Văn Hoàng (53 tuổi), bị trọng thương. Tại cơ quan điều tra, Chín khai không có bất kỳ mâu thuẫn nào với các nạn nhân ngoài vợ.

Các nạn nhân phần lớn là người thân của Chín. Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn lên núi, sau hơn 5h truy tìm, cảnh sát đã bắt được Chín cùng con dao gây án.