Kẻ nghiện liên tục cướp dây chuyền trẻ em 0 Nghệ AnTrong vòng một tuần, Lê Văn Hùng, 27 tuổi, nhiều lần rình các trẻ em đi một mình để giật dây chuyền bán lấy tiền mua ma túy.

Ngày 28/9, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã khởi tố bị can đối với Lê Văn Hùng về tội Cướp tài sản.

Bị can Lê Văn Hùng.

Trước đó, buổi chiều đầu tháng 9, bé trai 7 tuổi đi một mình ở địa bàn xã Diễn Ngọc (huyện Diễn Châu) thì Hùng tiếp cận giật sợi dây chuyền bằng kim loại màu trắng trên cổ. Một giờ sau, Hùng tiếp tục bám theo một đứa trẻ rồi khống chế, đè nạn nhân xuống đất giật một sợi dây chuyền.

Ngày 7/9, Hùng lần thứ ba giật dây chuyền kim loại của một đứa trẻ tại huyện Diễn Châu khi đang ngồi chơi một mình tại cảng cá.

Cảnh sát vào cuộc thu thập chứng cứ và bắt Lê Văn Hùng ngày 9/9 khi đang trốn tại thị trấn huyện Diễn Châu.

Nghi can Hùng khai do nghiện ma túy song không có việc làm nên thường thực hiện các vụ cướp tài sản mà nạn nhân chủ yếu là các đứa trẻ có đeo dây chuyền bằng kim loại. Tài sản kiếm được, hắn ta bán để kiếm tiền mua ma túy. Hùng khai đã thực hiện ít nhất 7 vụ cướp tài sản với cùng thủ đoạn trong thời gian qua.