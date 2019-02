Kẻ nghiện đánh con gái 8 tuổi bầm dập 0 Cho rằng con lười học, Hải trói tay đứa trẻ vào cột nhà, dùng gậy tre đánh đập tàn nhẫn.

Chiều 21/2, ông Lương Đình Phượng, Trưởng công an xã Nông Trường (huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá), cho biết công an đang truy tìm nghi can Lê Đình Hải (35 tuổi) để điều tra hành vi bạo hành con gái. Tuy nhiên, anh này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cùng ngày, chị Lê Thị Hương (33 tuổi) dẫn con gái là bé Lê Thị Thu Nhung (8 tuổi) đến UBND xã Nông Trường khai báo về việc bé bị bố đẻ đánh đập tàn nhẫn.

Không chỉ vùng mông, trên mặt và tay bé gái cũng đầy lằn roi.

Chị Hương kể, sau gần 10 năm chung sống, do cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên năm 2017 vợ chồng ly dị. Bé Nhung cùng anh trai ở với ông bà nội và bố ở xã Nông Trường. Còn chị Hương về ở với bố mẹ ruột ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn.

Chiều 20/12, chị nhận được tin từ công an xã báo con gái bị bố đánh, người mẹ liền tức tốc sang nhà mẹ chồng cũ thăm con. Đến nơi, chị Hương phát hiện con bị nhiều vết thương bầm tím ở vùng mông, mặt, tay và lưng.

"Bé bị đánh nặng nhất ở vùng mông với nhiều vết tụ máu nặng", người mẹ nói và cho hay đã rất sốc khi nhìn thấy con bị đòn vọt bởi người chồng.

Đưa con về nhà ngoại, chị Hương gặng hỏi thì được con gái kể lại là bé đã nhiều lần bị bố đánh. Trận đòn nặng nhất xảy ra vào giữa buổi chiều qua. "Cháu kể bị bố trói hai tay vào cột trước nhà và dùng roi tre đánh rất mạnh. Nguyên nhân thì cháu nói chỉ vì học kém hơn anh trai", người mẹ kể.

Sau trận đòn, bé gái hiện có biểu hiện bất ổn về tâm lý, sợ hãi khi gặp người lạ.

Nhiều hàng xóm cho biết khi xảy ra vụ việc, họ không hay biết vì thời điểm đó đang đi làm đồng. Ông bà nội của bé cũng vắng nhà. Một người đàn ông ở gần sau đó phát hiện đã trình báo chính quyền.

Lãnh đạo Công an huyện Triệu Sơn cho hay, đã cử điều tra viên xác minh vụ việc. Bé gái đang được đưa đi giám định thương tích.

Theo chính quyền địa phương, nghi can Hải không có nghề nghiệp ổn định, mang hai tiền án về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.