Kẻ giết người hàng loạt thoát tội sau 33 năm 0 Hàn QuốcBị vạch trần sau 33 năm hiếp, giết 10 phụ nữ, nhưng hung thủ sẽ không phải đối mặt với bất kỳ tội danh nào thời đó do hết thời hạn truy tố.

Cảnh sát Hàn Quốc gần đây xác định được thủ phạm gây ra một loạt vụ giết người gây chấn động đất nước này vào cuối những năm 1980. Tuy nhiên, hắn ta sẽ không bị xét xử vì những tội danh này.

Chân dung phác họa của nghi phạm giết, hiếp 10 người từ năm 1986 đến năm 1991 ở vùng Hwaseong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Ảnh: Gyeonggi Nambu Provincial Police Agency.

Qua phân tích ADN, các nhà chức trách xác định được kẻ giết người hàng loạt là một người đàn ông 56 tuổi, được đặt biệt danh "kẻ siết cổ ở Hwaseong". Hắn bị cáo buộc bóp cổ, hãm hiếp và giết hại 10 phụ nữ tuổi từ 13 đến 71 ở vùng Hwaseong, tỉnh Gyeonggi, trong khoảng thời gian từ 15/9/1986 đến 3/4/1991.

Những tội ác xảy ra ở vùng quê này được coi là ghê rợn nhất trong lịch sử Hàn Quốc hiện đại. Kẻ gây án đã dùng chính quần áo của nạn nhân để siết cổ họ. Hắn sau đó trở thành hình tượng cho nhiều bộ phim kinh dị, bao gồm Memories of Murder sản xuất năm 2003, một trong những bộ phim thành công nhất ở Hàn Quốc.

Theo Korea Times, cơ quan cảnh sát tỉnh Gyeonggi hiện đã xác nhận ADN của nghi phạm trùng khớp với ba vụ - thứ năm, thứ bảy và thứ chín - trong số 10 vụ án chưa được khám phá. Những vụ này đều xảy ra trong khoảng thời gian 19h và 21h, ngoại trừ trường hợp đầu tiên vào khoảng 6h.

Do thời hạn truy tố 15 năm cho các tội danh này đã hết vào ngày 2/4/2006, nghi phạm sẽ không phải chịu phán quyết. Tuy nhiên, nghi phạm cũng không được tự do vì đang phải chịu án chung thân do hãm hiếp và giết chết em gái mình.

"Tôi xin chia buồn với các nạn nhân và gia đình của họ, cũng như công chúng Hàn Quốc vì đã không thể phá án suốt thời gian dài. Chúng tôi sẽ làm hết sức để khám phá sự thật với tinh thần trách nhiệm với lịch sử", ông Ban Gi-soo, đại diện cảnh sát tỉnh Gyeonggi, phát biểu.

Trong khi đó, quản giáo ở nhà tù Busan, nơi giam giữ phi phạm, cho biết hắn là một kẻ trầm lặng, thuộc kiểu tù nhân mẫu mực. Ngay sau khi nghe cảnh sát công bố kết quả điều tra, nghi phạm vẫn tỏ ra khá bình tĩnh, không có nhiều phản ứng.

Tùng Anh (Theo AFP)