Kẻ đâm dao ở Anh bị người đi đường quật ngã 0 Tấn công bằng dao khiến ít nhất hai người chết, Usman Khan, 28 tuổi, bị người đi đường khống chế, tước vũ khí, trước khi bị cảnh sát hạ gục hôm 29/11.

Usman Khan gây ra vụ tấn công bằng dao khiến ít nhất hai người chết và nhiều người bị thương hôm 29/11 gần cầu London. Ảnh: PA.

Cảnh sát Anh hôm nay xác nhận kẻ giết hai người, một nam, một nữ, và khiến ba người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng dao gần cầu London hôm 29/11 là Usman Khan, 28 tuổi. Danh tính các nạn nhân không được tiết lộ.

"Khan bị kết án năm 2012 với các tội danh khủng bố, được trả tự do năm ngoái và sống ở khu Staffordshire sau khi đồng ý đeo thiết bị giám sát điện tử ở cổ chân", Neil Basu, trợ lý cảnh sát trưởng London, cho biết.

Vụ tấn công xảy ra lúc 14h (giờ địa phương) tại Fishmonger's Hall, một tòa nhà lịch sử bên bờ bắc của cầu London. Nghi can đã tham gia một sự kiện do Viện Tội phạm học, thuộc Đại học Cambridge, theo thông tin từ website của đơn vị tổ chức. Video do một nhân chứng ghi lại được cho thấy một người đàn ông bị vài người đi đường quật ngã, tước vũ khí. Cảnh sát tới hiện trường bắn chết kẻ tấn công, gọi đây là một vụ khủng bố. Lúc bị hạ gục, Khan có mang theo bom giả. Giới chức cho biết họ không truy tìm thêm bất cứ nghi phạm nào khác liên quan tới vụ tấn công này.

Các nhân chứng miêu cả cảnh tượng hoảng loạn khi đám đông chen lấn nhau rời khỏi cầu. Các tòa nhà xung quanh khu vực này đều bị phong tỏa.

Tom Gray, một hướng dẫn viên du lịch, đã cùng nhiều người khác khống chế Khan. Gray cho hay kẻ tấn công cầm hai con dao và anh đã cố gắng tước một con ở tay hắn khi những người khác vật Khan xuống đường.

Khan (trái) được trông thấy cầm hai con dao trước khi bị người đi đường quật ngã, tước vũ khí hôm 29/11. Ảnh: The Sun.

Trong khi đó, Simon Shorey đang ăn cùng gia đình mình tại một nhà hàng lúc vụ tấn công xảy ra. "Nhà hàng yêu cầu mọi người ẩn náu dưới gầm bàn và ngồi xuống sàn nhà. Ai nấy đều cập nhật tình hình qua điện thoại. Không khí bắt đầu trùng xuống", CNN dẫn lời Simon kể. Một lúc sau, gia đình Simon cùng các vị khách khác được yêu cầu ra khỏi nhà hàng.

Còn Lloyd Griffiths, 35 tuổi, đang trên xe buýt qua cầu thì trông thấy Khan cầm hai lưỡi dao lớn.

"Tôi giật mình khi thấy lưỡi dao kim loại lóe sáng. Nó là một lưỡi dao lớn. Tôi bị nhốt trên xe buýt. Mọi người đã cố gắng khống chế người đàn ông đó, có người còn ra khỏi xe để quật ngã anh ta", Griffiths kể. "Cảnh sát chạy tới và hét lớn".

Griffiths cho biết thêm các xe cứu thương được huy động đến hiện trường ngay sau đó. Thủ tướng Boris Johnson cho biết ông đã được cập nhật thông tin và gửi lời cảm ơn cảnh sát, dịch vụ khẩn cấp vì phản ứng kịp thời. Tháng 6/2017, một cuộc tấn công xảy ra ở cầu London khi ba phần tử Hồi giáo cực đoan lái xe tải nhỏ tông vào người đi bộ rồi tiếp tục tấn công những người khác ở chợ Borough gần đó, khiến 8 người thiệt mạng. Cảnh sát đã bắn chết ba kẻ tấn công.

