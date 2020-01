Kẻ đâm 3 người bị khởi tố 0 Nghệ AnBị chặn đường gây hấn, Nguyễn Xuân Ngọc (18 tuổi, trú huyện Diễn Châu) dùng dao tấn công, khiến ba người thương vong.

Ngày 2/1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Ngọc (trú huyện Diễn Châu) về tội Giết người.

Theo cơ quan điều tra, đêm 6/12, tại một quán rượu ốc ở xã Diễn Thọ (huyện Diễn Châu), Nguyễn Xuân Ngọc và Hoàng Trung đang ngồi thì nhóm của Cao Thái Dương (22 tuổi), Lê Văn Anh (19 tuổi) và Cao Văn Chuyên (26 tuổi) ở bàn kế bên qua mời uống rượu.

Bị Trung từ chối nên sau khi ra về, nhóm của Dương đuổi theo Trung và Ngọc tới địa phận xã Diễn Lộc chặn đường. Bị đối phương tấn công, Ngọc rút dao nhọn thủ trong người đâm liên tiếp khiến Dương và Anh tử vong; anh Chuyên bị thương nặng đang cấp cứu.

Sau khi gây án, Ngọc rời hiện trường. Hôm sau được nhà chức trách kêu gọi, Ngọc đầu thú.

Vụ án đang được điều tra làm rõ.