Kẻ chém công an tại đồn bị khởi tố 0 Hà TĩnhPhan Hưng Hỷ, 39 tuổi, cầm dao xông vào trụ sở Công an phường Bắc Hồng chém trọng thương thượng úy công an sau mâu thuẫn với bạn nhậu.

Nghi can Hỷ. Ảnh: C.A.

Quyết định khởi tố, bắt tạm giam Hỷ, trú phường Bắc Hồng, về tội Gây rối trật tự công cộng được Công an thị xã Hồng Lĩnh công bố ngày 20/5. Ngoài ra, nhà chức trách tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi liên quan khác đối với nghi can.

Theo điều tra, khoảng 21h ngày 18/5, Hỷ ngồi uống bia tại quán nhậu ở tổ dân phố 5, phường Bắc Hồng, và xảy ra mâu thuẫn với một số người bạn. Bực tức, Hỷ về nhà cầm hai con dao nhọn quay lại quán bia "nói chuyện".

Đến nơi, thấy nhóm bạn đã rời đi, Hỷ cầm dao chặt phá bàn ghế tại quán nhậu khiến nhiều thực khách hoảng loạn. Anh ta sau đó đi vào trụ sở Công an phường Bắc Hồng cách quán khoảng vài trăm mét chửi bới một số cán bộ đang trực.

Khi được khuyên can, Hỷ vung dao tấn công khiến một thượng úy công an bị thương, phải tới bệnh viện điều trị. Sau vài phút, công an phường Bắc Hồng đã huy động lực lượng khống chế Hỷ.