Kate vắng mặt trong ảnh hậu trường 1 năm ngày cưới Harry - Meghan 0 Kate là người duy nhất của nhà Cambridge không xuất hiện trong 16 ảnh được Harry - Meghan chọn để kỷ niệm ngày cưới. Hôn lễ kéo dài một tiếng trong nhà thờ của Harry - Meghan

Vợ chồng Meghan - Harry chia sẻ ảnh hậu trường kỷ niệm 1 năm ngày cưới

Hôm 19/5, nhân tròn một năm ngày cưới, Hoàng tử Harry và Meghan Markle chia sẻ một loạt bức ảnh hậu trường đám cưới trên Instagram chính thức và gửi lời cảm ơn những người đã giúp cho ngày đặc biệt của họ thành công.

Mẹ của Meghan, bà Doria Ragland, xuất hiện trong một bức ảnh chụp hậu trường đám cưới ở nhà nguyện St. George hôm 19/5/2018. Ảnh cắt từ video.

16 bức ảnh, phần lớn đen trắng, được đăng sáng 19/5 dưới dạng video do chính Harry và Meghan chọn lựa. Nổi bật trong số đó là hình ảnh Meghan cười rạng rỡ, nhìn sang một bên khi đứng cùng mẹ, bà Doria Ragland, bên trong nhà nguyện St. George.

Ngoài ra, ảnh cô dâu được bố chồng, Thái tử Charles, đón tay hay cặp vợ chồng mới cưới được các phù dâu, phù rể nhí vây quanh cũng nằm trong video ngọt ngào, hiện được xem hơn 4,5 triệu lần chỉ sau chưa đầy 12 tiếng đăng tải.

Phù rể William theo sát em trai trong ngày cưới của Harry. Ảnh cắt từ video.

Nhà Sussex đồng thời cũng công bố một bức ảnh của nhà thiết kế váy cưới cho Meghan, Vlare Waight Keller, cũng như ảnh Hoàng tử William đi sau chú rể xuống cầu thang. Tuy nhiên, Nữ công tước xứ Cambridge, Kate Middleton, không có mặt trong bất kỳ bức ảnh nào.

Kate là thành viên duy nhất của nhà Cambridge dự đám cưới nhưng không xuất hiện trong ảnh hậu trường được Harry và Meghan chọn để công bố nhân dịp kỷ niệm. Trong khi đó, bảo mẫu của Hoàng tử George, Công chúa Charlotte, Hoàng tử Louis, được nhìn thấy trong hậu cảnh của một bức ảnh ở cửa nhà nguyện St. George.

Công chúa Charlotte và Hoàng tử George cũng có mặt trong bức ảnh phù dâu, phù rể nhí của vợ chồng Harry - Meghan. Ảnh cắt từ video.

Harry và Meghan đã trải qua năm đầu hôn nhân đầy bận rộn khi có chuyến công du bốn nước châu Đại Dương, tách phòng làm việc với nhà anh trai William và chào đón con trai đầu lòng Archie Harrison. Video kỷ niệm còn đăng kèm đoạn viết:

"Chúc mừng kỷ niệm một năm của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex!

Hôm nay là kỷ niệm một năm ngày cưới của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex. Cặp vợ chồng hoàng gia trao lời thề tại nhà nguyện St. George, trong khuôn viên lâu đài Windsor ngày 19/5/2018. Bài hát The Little Light of Mine được cả hai chọn làm bài hát ở cuối hôn lễ. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ thích thú khi sống lại những khoảnh khắc này và xem một số hình ảnh hậu trường về ngày đặc biệt của họ.

Thông điệp từ Công tước và Nữ công tước: Cảm ơn tất cả tình yêu và sự ủng hộ từ rất nhiều người trên khắp thế giới. Mỗi người trong số các bạn đều làm cho ngày này trở nên ý nghĩa hơn".

Tùng Anh (Theo The Sun)