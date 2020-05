Học sinh trở lại trường sau 3 tháng

Nguyễn Hồng An (trái), học sinh lớp 12D5, mừng rỡ khi gặp lại bạn. An cho biết Covid-19 khiến em bị ảnh hưởng nhiều trong việc ôn luyện năm cuối cấp. "Em hơi lo lắng nhưng hy vọng thời gian còn lại mọi việc sẽ suôn sẻ", An nói.