Học sinh Hà Nội nghỉ học thêm một tuần 0 Chiều 7/2, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội quyết định cho học sinh nghỉ học hết chủ nhật 16/2 để phòng chống dịch do virus corona.

Toàn bộ học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, nhóm trẻ mầm non tư thục; học viên trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài trong thành phố sẽ tiếp tục nghỉ học từ ngày 10 đến hết ngày 16/2.

Học sinh Bến Tre đi học ngày 7/2. Đây là tỉnh duy nhất trong cả nước không cho học sinh nghỉ học trong tuần từ 3/2-9/2. Ảnh: Hoàng Nam.

Trong thời gian học sinh nghỉ, Sở Giáo dục Đào tạo TP Hà Nội cho biết các đơn vị, trường học vẫn sẽ thực hiện công tác vệ sinh môi trường, khử trùng trang thiết bị, đồ dùng dạy học, sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để đón học sinh quay trở lại học tập.

Đến chiều tối 7/2, cả nước có ít nhất 46 tỉnh, thành phố cho học sinh các cấp nghỉ học kéo dài để phòng chống dịch do virus corona, bao gồm: TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bình Dương, Lai Châu, Vĩnh Phúc, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hải Dương, Hà Giang, Vĩnh Long, Yên Bái, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế, Lào Cai, Long An, Bình Định, Bình Phước, Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Hòa Bình, Quảng Trị, Thái Bình, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Bắc Giang, Quảng Nam, Nam Định, Tây Ninh, Bạc Liêu, Hải Phòng, Lâm Đồng, Hưng Yên, Phú Yên, Đắk Lắk, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Thuận, Bắc Kạn.

Ngoài ra, trước đó đã có 4 địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học cho đến khi có thông báo tiếp theo là Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Điện Biên và Nghệ An.

Chiều 6/2, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nCoV Bộ Giáo dục - Đào tạo đã đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình thực tế kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh thêm một tuần nữa, trong đó có thể xem xét nghỉ toàn tỉnh hoặc nghỉ học cục bộ.

Bộ sẽ hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch học tập phù hợp với điều kiện thực tế, bù lại thời gian nghỉ học do dịch bệnh. Trong thời gian học sinh nghỉ, khuyến khích các nhà trường áp dụng hình thức học tập trực tuyến nhằm hướng dẫn học sinh tự học. Trong trường hợp cần thiết, Bộ sẽ xem xét lùi thời gian kết thúc năm học.

Phạm Chiểu