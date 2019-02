Hoa hậu Phương Nga tố cáo Cao Toàn Mỹ vu khống mình lừa đảo

Trưa 1/2, Trương Hồ Phương Nga (32 tuổi, Hoa hậu người Việt tại Nga) và bạn thân Nguyễn Đức Thùy Dung (30 tuổi) tới trụ sở Công an TP HCM trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1) làm việc theo giấy triệu tập.

Trong buổi làm việc kéo dài gần hai tiếng, cơ quan điều tra đã trao quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ bị can cho Phương Nga và Thùy Dung về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời trao trả vật chứng là iPad và điện thoại đã thu giữ trong quá trình điều tra.

Phương Nga và Thuỳ Dung rời trụ sở cơ quan điều tra sáng 1/2. Ảnh: Kiến Tường.

Động thái này được đưa ra do cơ quan điều tra không đủ căn cứ xác định 2 cô gái có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng của doanh nhân Cao Toàn Mỹ (42 tuổi). Tuy nhiên, hai cô gái không đồng ý nhận quyết định đình chỉ và vật chứng, vì cho rằng tang vật bị thu giữ là iPad, iPhone đã bị can thiệp, bẻ khoá. Nhiều dữ liệu quan trọng liên quan đến nội dung vụ án đã bị xoá nên cô đã yêu cầu cơ quan điều tra phục hồi các tài liệu này.

Liên quan việc ngày 16/1 Phương Nga có đơn tố cáo ông Cao Toàn Mỹ về hành vi vu khống, cơ quan điều tra cho biết đã phân công điều tra viên Võ Hữu Nghĩa thụ lý. Nguyên đơn phản đối, cho rằng ông Nghĩa chính là người ký quyết định thu giữ vật chứng và 2,5 tỷ đồng trong tài khoản của Thùy Dung giao cho Cao Toàn Mỹ. "Ông Nghĩa sẽ không khách quan đối với tố cáo của tôi", Phương Nga nói.

Theo quyết định này, cơ quan điều tra đã chuyển đổi tội danh cho Phương Nga và Thuỳ Dung sang hành vi làm giả giấy tờ, con dấu cơ quan tổ chức và miễn trách nhiệm hình sự. Hoa hậu và bạn thân chính thức thoát thân phận bị can suốt nhiều năm qua.

Trước đó vào hồi cuối năm ngoái, Công an TP HCM đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp để xin ý kiến, phê chuẩn quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ bị can đối với Phương Nga và Thùy Dung về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Động thái này được cơ quan điều tra đưa ra do thời hạn điều tra đã hết nhưng cơ quan điều tra không chứng minh được hai cô gái có hành vi gian dối, lừa ông Cao Toàn Mỹ mua nhà giá rẻ để chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng như tố cáo của đại gia này.

Đầu năm 2019, VKSND TP HCM đã trả hồ sơ và cho rằng đề nghị của Công an TP HCM là có căn cứ nhưng cần "thận trọng" khi miễn trách nhiệm hình sự đối với Nga, Dung. Bời hai người này đã sử dụng tài liệu di chúc giả, các thỏa thuận mua bán giả... nhằm chứng minh có việc mua căn nhà trên đường Nguyễn Trãi. Các tài liệu này được cả hai tạo lập "sau thời điểm nhận tiền lần cuối" - ngày 4/11/2013 từ ông Cao Toàn Mỹ.

Phương Nga và Thùy Dung cũng thừa nhận "có nhận 16,5 tỷ đồng" do ông Mỹ chuyển; làm các tài liệu thể hiện đã trả lại 16,5 tỷ đồng cho đại gia này. Nhưng đến nay họ vẫn chưa trả lại tiền nên chưa thể quy kết dấu hiệu gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Hành vi của Phương Nga và Thuỳ Dung có dấu hiệu của tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức như đề nghị của Công an TP HCM. Tuy nhiên, theo BLHS 2015 tội này có khung hình phạt cao nhất là 2 năm tù, trong khi các bị can đã bị tạm giam 2 năm 3 tháng (vượt quá mức hình phạt cao nhất).

Theo nội dung vụ án, sau khi đạt giải Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007, Phương Nga về Sài Gòn sống. Cô quen Cao Toàn Mỹ và bị đại gia này tố cáo lừa đảo 16,5 tỷ đồng bằng chiêu dụ dỗ mua nhà giá rẻ. Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam Nga và Thuỳ Dung với vai trò đồng phạm.

Quá trình điều tra, Phương Nga giữ quyền im lặng. Khi ra tòa, cô gây bất ngờ khi khai 16,5 tỷ đồng cô nhận của ông Mỹ là để thực hiện hợp đồng tình cảm trong 7 năm. Do cả hai xảy ra mâu thuẫn, ông Mỹ muốn đòi lại tiền nhưng không được nên tố cáo cô mượn tiền không trả, sau đó thay đổi nội dung thành "lừa mua nhà giá rẻ"...

Lý giải về việc im lặng trước các cáo buộc, Phương Nga cho biết "không dám khai thật vì điều tra viên không khách quan", không tin tưởng ai kể cả luật sư của mình.

Cuối tháng 6/2017, sau nhiều ngày xét xử, TAND TP HCM cho rằng vụ án có nhiều tình tiết mới phản bác cáo trạng truy tố Phương Nga nên quyết định cho cô và Thùy Dung tại ngoại. HĐXX cũng trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ những tình tiết mâu thuẫn, căn cứ buộc tội hai cô gái.

Một năm sau, Công an TP HCM ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can đối với Phương Nga và Thùy Dung. Hơn hai tháng trước, Công an TP HCM ra quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu liên quan vụ án - thu hồi hơn 2,5 tỷ đồng ông Mỹ được trao trả trước đó. Động thái tố tụng này là thực hiện theo một trong các yêu cầu của TAND TP HCM khi trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Hải Duyên - Kiến Tường