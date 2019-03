Hoa hậu Phương Nga khiếu nại quyết định đình chỉ bị can

Sau khi đoạt giải Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007, Trương Hồ Phương về Sài Gòn sống. Cô từng bị cáo buộc cùng bạn thân Nguyễn Đức Thùy Dung lừa đại gia Cao Toàn Mỹ mua nhà giá rẻ chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng. Tháng 9/2016, trong lần đầu bị đưa ra xét xử, Phương Nga khẳng định không có chuyện mua bán nhà giữa cô và đại gia Mỹ. Hai người có quan hệ yêu đương và 16,5 tỷ đồng cô nhận là thỏa thuận tình cảm giữa hai bên trong 7 năm. Khi xảy ra mâu thuẫn, ông Mỹ muốn đòi lại tiền, tố cáo Phương Nga mượn tiền không trả, sau đó đổi sang tố cáo lừa mua nhà giá rẻ... Quá trình điều tra, Hoa hậu im lặng trước các cáo buộc với lý do "không tin bất cứ ai kể cả điều tra viên". Sau khi điều tra lại, TAND TP HCM mở phiên tòa lần hai vào cuối tháng 6/2017. Do căn cứ buộc tội đối với hai bị cáo có nhiều điểm chưa được làm rõ nên tòa yêu cầu tiếp tục điều tra thêm. Phương Nga và Thùy Dung được cho tại ngoại. Một năm sau, Công an TP HCM ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can đối với Phương Nga và Thùy Dung. Tiếp đó, thực hiện một trong các yêu cầu của tòa khi trả hồ sơ là thu hồi hơn 2,5 tỷ đồng từ ông Mỹ. Số tiền này công an lấy từ tài khoản của Thùy Dung, trao cho ông Mỹ trong quá trình điều tra vụ án. Ngày 21/1, Công an TP HCM quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nga và Dung về tội Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức tương ứng với tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức (BLHS 2015). Cùng ngày, quyết định đã được VKS cùng cấp phê chuẩn. Ngày 29/1, Công an TP HCM hoàn tất kết luận điều tra trong trường hợp đình chỉ điều tra, đồng thời ra quyết định đình chỉ vụ án hình sự, đình chỉ bị can do hành vi của Nga và Dung "không còn nguy hiểm cho xã hội".