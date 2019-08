Hiệu trưởng và phó trưởng phòng Đại học Đông Đô bị bắt 0 Ông Hoà, Hiệu trưởng Đại học Đông Đô, cùng ba cán bộ khác bị cáo buộc 'giả mạo trong công tác', bắt tạm giam, khám xét nơi ở hôm 1/8.

Dương Văn Hoà, Hiệu trưởng Đại học Đông Đô. Ảnh: Bộ Công an.

Ngày 1/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với Dương Văn Hòa, Hiệu trưởng Đại học Đông Đô; Trần Ngọc Quang, Phó trưởng phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên Đại học Đông Đô, về tội Giả mạo trong công tác quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Liên quan đến hành vi Giả mạo trong công tác, Cơ quan An ninh điều tra cũng ra lệnh áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Phạm Vân Thùy, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa; Lê Thị Lương, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, cùng là cán bộ tại Đại học Đông Đô.

Trước đó, ngày 19/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án Giả mạo trong công tác xảy ra tại Đại học Đông Đô.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Trần Ngọc Quang, Phó Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên Đại học Đông Đô.

Tội giả mạo trong công tác theo Điều 359 Bộ Luật hình sự 2015 quy định, người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm: Sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu; Làm, cấp giấy tờ giả; Giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm: Có tổ chức; Người phạm tội là người có trách nhiệm lập hoặc cấp các giấy tờ, tài liệu; Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng từ 2 giấy tờ giả đến 5 giấy tờ giả.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm: Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng từ 6 giấy tờ giả đến 10 giấy tờ giả; để thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng 11 giấy tờ giả trở lên; Để thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng.