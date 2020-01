Hiếp dâm bạn sau tiệc họp lớp 0 Quảng NamTrong buổi gặp mặt bạn học đầu năm mới, Lan đi nằm ngủ sau khi uống bia say thì bị Nguyễn Văn Phương Nam cưỡng bức.

Ngày 31/1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phương Nam (19 tuổi, ở thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

Nguyễn Văn Phương Nam chỉ nơi hãm hại bạn học hôm 25/1. Ảnh: Đại Hiệp.

Theo nhà chức trách, chiều 25/1 (mùng 1 Tết Canh Tý), Lan (19 tuổi) cùng hơn 10 bạn học tổ chức họp mặt đầu năm tại nhà Nguyễn Văn Xuân (19 tuổi, thị trấn Thạnh Mỹ). 19h cùng ngày, Lan do uống nhiều bia nên vào phòng nhà Xuân nằm nghỉ.

Sau đó, nhóm bạn rủ đến nhà một người bạn khác nhậu tiếp. Lúc này, Nguyễn Văn Phương Nam không thấy Lan nên quay lại nhà Xuân tìm. Đến nơi, Nam thấy cô bạn đang ngủ, mọi người trong nhà đi vắng nên thực hiện hành vi đồi bại.

Do say quá nên chị Lan không biết bị xâm hại, còn Nam quay lại chỗ nhóm bạn nhậu tiếp. Ngày 27/1, gia đình chị Lan đến công an trình báo. Tại cơ quan điều tra, Nam thừa nhận hành vi phạm tội.

* Tên bị hại đã thay đổi