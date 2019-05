Harry từng hét 'con ghét bố' với Thái tử Charles vì làm mẹ khóc

Hoàng tử Harry bị ảnh hưởng tâm lý sâu sắc khi bố mẹ chia tay. Ảnh: Sun.

Trong cuốn sách William and Catherine: Their Lives, Their Wedding (tạm dịch: William và Catherine: Cuộc sống và Đám cưới của họ"), xuất bản năm 2011, nhà viết tiểu sử Andrew Morton tiết lộ Hoàng tử Harry bị ảnh hưởng sâu sắc bởi cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ.

Theo ông Morton, sau khi nhìn thấy bố mẹ xảy ra tranh cãi gay gắt, "cậu bé Harry đã xông tới tấn công, dùng tay đấm vào chân bố một cách vô ích".

Harry, người mới 11 tuổi khi bố mẹ ly hôn, đã hét lên rằng: "Con ghét bố, con ghét bố, bố làm mẹ khóc rồi".

Trái ngược với phản ứng của em, Hoàng tử Hilliam, người vốn nhạy cảm và có chút ngại ngùng, thì đã đủ lớn để hiểu được sự bối rối và ý nghĩa về mặt cảm xúc đằng sau sự im lặng và những lời nói cay nghiệt lúc bố mẹ ở cạnh nhau.

"Không ít hơn một lần, William đã đẩy giấy qua khe cửa phòng ngủ của mẹ, khi bà Diana khóa nhốt mình bên trong để các con và nhân viên trong cung điện không nhìn thấy bà đang khóc", ông Morton viết.

Thái tử Charles kết hôn với Công nương Diana năm 1981, sau đó chào đón hai con trai lần lượt vào năm 1982 và 1984. Dù sống cùng bà Diana, thái tử vẫn không thể quên tình cũ, bà Camilla Parker Bowles, và hai người vẫn lén lút qua lại.

Vợ chồng thái tử ly thân năm 1992. Năm 1995, Diana khiến hoàng gia Anh và người dân sốc khi khẳng định trong cuộc phỏng vấn Panorama của đài BBC rằng có "tới ba người" trong cuộc hôn nhân của bà với Thái tử Charles, ám chỉ bà Camilla. Công nương Anh lúc đó còn nói thêm rằng "như thế là quá chật chội".

Thái tử Charles và Công nương Diana cuối cùng ly dị năm 1996, trong khi cuộc hôn nhân của bà Camilla với ông Parker Bowles cũng đổ vỡ năm 1995. Diana sau đó qua đời trong một vụ tai nạn thảm khốc ở Paris, Pháp, năm 1997.

Năm 2005, Thái tử Charles và bà Camilla kết hôn.

Hướng Dương (Theo Sun)