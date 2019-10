Harry tố báo chí Anh 'bắt nạt' Meghan 0 Hoàng tử 34 tuổi lo sợ vợ trở thành 'nạn nhân của cùng một thế lực mà Công nương Diana từng phải đối mặt'.

Trong một tuyên bố cá nhân trên trang web chính thức của nhà Sussex, Hoàng tử Harry nhắc lại nỗi đau của mẹ mình, cố Công nương Diana, từng phải chịu đựng khi bị báo chí theo đuổi gắt gao và cho rằng "nỗi sợ hãi lớn nhất" của anh chính là "vợ trở thành nạn nhân của cùng một thế lực cường hùng".

Vợ chồng Harry - Meghan ở Johannesburg trong ngày cuối của chuyến công du châu Phi, chiều 2/10. Ảnh: Mega.

Harry nói: "Thật không may, vợ tôi đã trở thành một trong những nạn nhân mới nhất của các tờ báo lá cải Anh trong chiến dịch trả lương cho những cá nhân làm việc mà không nghĩ đến hậu quả - một chiến dịch tàn nhẫn đã leo thang trong cả năm qua, trong suốt thai kỳ của cô ấy và cả trong khi nuôi nấng con trai mới chào đời của chúng tôi.

Người ta trả chi phí cho việc tuyên truyền không ngừng nghỉ này, đặc biệt là khi họ cố ý nói ra những điều sai trái, nguy hại. Và mặc dù chúng tôi vẫn tiếp tục trưng ra khuôn mặt dũng cảm, nhưng tôi không thể diễn tả hết nỗi đau mà nó gây ra.

Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là lịch sử lặp lại. Tôi đã thấy những gì xảy ra khi một người tôi yêu thương bị thương mại hóa đến mức họ không còn được đối xử hay nhìn nhận như một người bình thường, thực sự nữa. Tôi đã mất mẹ và bây giờ tôi lại chứng kiến vợ mình trở thành nạn nhân của những thế lực hùng hậu như vậy".

Ngoài ra, Công tước xứ Sussex cũng cho biết đã phải chứng kiến sự đau khổ của vợ quá lâu. Tuyên bố do Harry đưa ra trong chuyến công du hoàng gia châu Phi, sau khi quyết định có hành động pháp lý chống lại tờ The Mail on Sunday vì đăng bức thư riêng của Meghan gửi cho bố, Thomas Markle. Theo nhà Sussex, tờ báo này đã cắt xén nội dung bức thư, khiến sự thật bị bóp méo.

Bức thư này từng được ông Thomas tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn, trong đó ông này nói rằng mình bị tổn thương bởi những bình luận của bạn bè Meghan trong một bài phỏng vấn cho tạp chí People.

Vợ chồng Harry - Meghan và con trai Archie đi gặp Đức Tổng Giám mục Tutu ở Cape Town, Nam Phi hôm 25/9. Ảnh: PA.

Công ty luật Schillings, đại diện cho Meghan, cho biết cô đã nộp đơn yêu cầu Tòa án Tối cao chống lại tờ báo và công ty mẹ của tờ báo này vì liên quan đến việc lạm dụng thông tin cá nhân, vi phạm bản quyền và vi phạm Luật Bảo vệ Dữ liệu 2018.

Các thủ tục tố tục tố tụng được Harry và Meghan tự chi trả. Tùy thuộc vào phán quyết của tòa án, tiền thu được từ khoản bồi thường sẽ được quyên góp cho một tổ chức từ thiện chuyên chống nạn bắt nạt.

Trong khi đó, phát ngôn viên của The Mail on Sunday cho biết: "Chúng tôi được phép xuất bản và sẽ bảo vệ mình một cách mạnh mẽ. Cụ thể, chúng tôi phủ nhận một cách quyết liệt rằng bức thư của Nữ công tước đã bị chỉnh sửa theo bất kỳ cách nào làm thay đổi ý nghĩa của nó".

Tùng Anh (Theo Mirror)