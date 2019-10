Harry quát phóng viên 0 Hoàng tử Harry mắng một phóng viên truyền hình khi được phỏng vấn, chỉ vài giờ trước khi tuyên bố báo chí 'bắt nạt' Meghan.

Tối 2/10, Công tước xứ Sussex đưa ra tuyên bố chưa từng có trên trang cá nhân, phàn nàn về việc truyền thông liên tục đưa ra những chiến dịch chống lại vợ anh, cựu diễn viên Mỹ Meghan Markle. Harry thông báo đang khởi kiện tờ The Mail on Sunday vì đã đăng kiểu cắt ghép một lá thư riêng do Meghan viết cho bố, ông Thomas Markle.

Vài giờ trước đó, hoàng tử 34 tuổi cũng có thái độ gay gắt với giới phóng viên khi anh đến thăm một bệnh viện tại một ngôi làng hẻo lánh ở Malawi theo lịch trình chuyến công du châu Phi. Trên đường trở ra xe, Harry tỏ ra khó chịu khi bị người phóng viên không hẹn trước đặt câu hỏi.

Hoàng tử Harry thăm bệnh viện ở Malawi hôm 2/10. Ảnh: PA.

Phóng viên Rhiannon Mills của Sky News hỏi Công tước xứ Sussex: "Thông qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó, anh hy vọng đạt được điều gì?". Harry bật cười trước khi trả lời: "Gì cơ? Hỏi họ" và quay bước đi tiếp.

Nữ phóng viên vẫn cố hỏi thêm: "Việc đến đây và nói chuyện với họ có quan trọng với anh không?". Harry ra hiệu cho nhà báo tránh xa mình và nói: "Rhiannon, đừng cư xử như thế này". Ngay sau đó, nhân viên cung điện được cho là nói với các phóng viên rằng "những hành vi tương tự sẽ không được dung thứ nữa".

Người dùng Twitter chỉ trích thái độ của Harry đối với phóng viên. Một người viết: "Đừng cư xử như vậy nữa ư, xin lỗi chứ, chẳng nhẽ cô ấy phải nói 'Ông chủ, cầu xin hãy giải thích, cầu xin ông' à. Anh ta đúng là kẻ kiêu ngạo và thô lỗ. Một người khác nói thêm: "Harry là một gã trẻ ranh khó chịu, hư hỏng và kênh kiệu".

Tuy nhiên, cũng có không ít người bảo vệ Harry. Một người nói: "Anh ấy chỉ đang cố tỏ ra lịch sự. Có thể thấy rõ như cô ta đang định vào trong xe của anh ấy". Một người khác viết: "Cô phóng viên hành động để hưởng lợi cho cô ta thôi. Hoàng tử Harry làm tốt lắm".

Vợ chồng Harry - Meghan đưa con trai Archie tới gặp vợ chồng Đức Tổng Giám mục Tutu tại Cape Town, Nam Phi hôm 25/9. Ảnh: Reuters.

Vợ chồng Harry - Meghan và con trai đầu lòng Archie vừa kết thúc chuyến thăm vòng quanh châu Phi 10 ngày, bắt đầu từ 23/9 đến 2/10. Trong khi Harry và Meghan cùng đồng hành hoặc đi đơn lẻ tới thăm các tổ chức từ thiện cũng như các tổ chức về giáo dục, việc làm cho thanh niên ở các nước châu Phi, bé Archie chỉ công khai xuất hiện một lần khi tới uống trà với Đức Tổng Giám mục Tutu.

