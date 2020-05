'Harry- Meghan sẽ không quay lại nhiệm vụ hoàng gia' 0 Chuyên gia Marlene Koenig nhận định nhà Sussex sẽ không trở lại hoàng gia sau một năm thử nghiệm cuộc sống mới.

Nhà Sussex trong nhiệm vụ hoàng gia cuối hôm 9/3 tại Tu viện Westminster. Ảnh: AFP.

Hoàng tử Harry và vợ, cựu diễn viên Mỹ Meghan Markle, chính thức rút khỏi hoàng gia hôm 31/3 sau khi đồng ý với Nữ hoàng Anh rằng họ sẽ thử nghiệm cuộc sống mới trong vòng một năm. Trước đó, Công tước và nữ Công tước xứ Sussex bày tỏ những lo lắng về áp lực từ công chúng mà họ phải đối mặt, làm dấy lên đồn đoán rằng cả hai có thể sẽ tìm cách để giảm bớt các vai trò của mình ở hoàng gia.

Cặp vợ chồng xác nhận ý định nghỉ công việc hoàng gia từ tháng 1 và hiện phần lớn định cư ở khu vực Bắc Mỹ cùng con trai Archie, hiện 1 tuổi.

Khi được hỏi liệu nhà Sussex có khả năng cân nhắc quay trở lại cuộc sống hoàng gia vào năm tới hay không, nhà bình luận Malene Koenig chắc chắn điều này không xảy ra.

"Tôi chắc chắn là không. Cả hai đã cùng nhau quyết định, và Nữ hoàng cũng đã chấp nhận quyết định đó", bà Koenig nói.

Bà Koenig nhận định Hoàng gia Anh nhiều khả năng sẽ bù đắp cho sự ra đi của vợ chồng Harry - Meghan bằng cách trao cho các thành viên cấp cao khác thêm nhiều nhiệm vụ trong những tháng tới.

"Tôi lấy ví dụ nhà Cambridge chắc chắn sẽ đảm nhận thêm nhiều công việc khác sau khi Harry rời đi. Tất nhiên không phải ngay bây giờ mà sẽ là sau khi chúng ta vượt qua Covid-19, mọi người có thể ra ngoài trở lại, cuộc sống dần trở nên bình thường. Tôi cũng cho rằng Sophie (nữ Bá tước xứ Wessex, vợ Hoàng tử Edward) sẽ dần được giao thêm nhiệm vụ mới. Vì thế, tôi nghĩ họ không cần đến nhà Harry - Meghan nữa", bà Koenig nhận định.

Nhà bình luận cho rằng Harry - Meghan sẽ tiếp tục làm việc với các tổ chức mà họ bảo trợ khi còn làm nhiệm vụ hoàng gia, song song với việc mở rộng phạm vi hoạt động thông qua tổ chức phi lợi nhuận mới.

"Họ sẽ giữ liên lạc với các tổ chức từ thiện trước đây và hệ thống đó sẽ được hoàng gia xem xét sau một năm. Đến khi đó, tôi nghĩ họ đã có chỗ đứng tài chính cho riêng mình, và sẽ đưa ra thêm vài quyết định về việc sẽ sống ở đâu và tổ chức từ thiện mới của họ sẽ là gì. Nhưng tôi cho rằng cả hai đã có quyết định và sẽ không quay lại đâu", bà Koenig chia sẻ.

Tháng trước, nhà Sussex tuyên bố sắp đưa vào hoạt động tổ chức từ thiện mới có tên Archewell nhằm thay thế thương hiệu Sussex Royal đã bị Nữ hoàng cấm sử dụng. Cặp vợ chồng cho biết từ Archewell trong tiếng Hy Lạp nghĩa là "hành động", được lấy cảm hứng từ tên bé Archie.

Hoàng tử Harry và người vợ Mỹ hiện cũng chờ đến ngày cuốn tiểu sử mà họ hợp tác cùng hai cây viết Omid Scobie và Catherine Durand có tên "Finding Freedom: Harry and Meghan and The Making of A Modern Royal Family" ra mắt. Sách dự kiến được phát hành trực tuyến trên toàn thế giới vào ngày 11/8 và bản cứng bán ra từ ngày 20/8.

Omid Scobie mô tả cuốn sách là "chuyện thật ít người biết của Harry và Meghan", "hứa hẹn sẽ tiết lộ những góc khuất trong cuộc sống của cặp vợ chồng này, xua tan nhiều tin đồn và quan niệm sai lầm gây tai họa cho họ".

Hướng Dương (Theo Express)