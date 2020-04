'Harry - Meghan kể chuyện rời hoàng gia trong sách' 0 Cuốn sách hé lộ câu chuyện từ bỏ cuộc sống hoàng gia của nhà Sussex dự kiến phát hành vào tháng 8, được dự đoán sẽ bán chạy nhất toàn cầu.

Vợ chồng Công tước xứ Sussex dự ngày lễ của Khối thịnh vượng chung ở Tu viện Westminster hôm 9/3. Ảnh: Rex.

Công tước và Nữ công tước xứ Sussex được cho là đã hợp tác với hai cây viết để chắp bút cho cuốn tiểu sử có nguy cơ gây thêm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh hoàng gia Anh. Nhân viên cung điện cho rằng cuốn tiểu sử này sẽ phác họa bức chân dung "tâng bốc" Harry và Meghan, đồng thời hé lộ những chi tiết không mấy đẹp đẽ giữa mối quan hệ căng thẳng của họ với các thành viên khác của hoàng gia.

Theo truyền thông Anh, trước khi chuyển đến Bắc Mỹ, nhà Sussex đã nhận trả lời phỏng vấn của hai phóng viên kiêm tác giả của cuốn sách. Một trong số họ, Omid Scobie, được biết đến như người ủng hộ mạnh mẽ cho Meghan. Scobie cũng là một trong các phóng viên được nhà Sussex chia sẻ thông tin về cuộc gọi video chúc mừng sinh nhật Nữ hoàng hôm 21/4. Tác giả còn lại là Carolyn Durand, đồng nghiệp người Mỹ của Scobie.

Cuốn sách, được tạm đặt tên là Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan, có thể phát hành vào ngày 11/8 và được dự đoán sẽ bán chạy nhất toàn cầu.

Hai phóng viên viết tiểu sử cho Harry và Meghan: Omid Scobie (trái) và Carolyn Durand (phải).

Tuần trước, Harry và Meghan công khai "tẩy chay" bốn trang tin nổi tiếng của Anh, bao gồm Mail, Mirror, The Sun và Express. Cặp vợ chồng cho rằng họ đã phải chịu những lời chỉ trích gay gắt quá mức và các tờ báo trên đưa tin không công bằng và thiếu chính xác về cuộc sống của họ.

Meghan cũng đang kiện Associated Newspapers, cơ quan chủ quản của Mail, xâm phạm quyền riêng tư, vi phạm bản quyền và lạm dụng dữ liệu cá nhân trong việc xuất bản các đoạn trích của một lá thư cô gửi cho bố, Thomas Markle, vào tháng 2/2019.

Vợ chồng Công tước xứ Sussex hiện sống cùng con trai Archie trong biệt thự cho thuê trị giá 10 triệu USD tại Los Angeles, bang California, Mỹ. Ngoài rục rịch tham gia các dự án nhằm trở lại nghiệp diễn, Meghan cũng cùng chồng ra mắt tổ chức từ thiện mới, đi phát đồ ăn cho người mắc bệnh hiểm nghèo tại quê nhà. Các chuyên gia PR tin rằng cặp vợ chồng vẫn có thể sẽ kiếm hàng trăm triệu USD trong tương lai.

Tùng Anh (Theo Mirror)