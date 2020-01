Hành khách không chịu bay cùng người Vũ Hán 0 Hành khách chuyến bay từ Nhật Bản đi Trung Quốc đã quyết liệt không cho 16 du khách từ Vũ Hán đi cùng, khiến máy bay cất cánh chậm 5 tiếng.

Hơn 70 hành khách đã từ chối lên máy bay của hãng hàng không Chinese Southern Airlines hôm 28/1 sau khi phát hiện có 16 người đến từ Vũ Hán đi cùng chuyến. Phi cơ này cất cánh từ sân bay thành phố Nagoya, Nhật Bản đi Thượng Hải, Trung Quốc.

Hành khách đeo khẩu trang trên chuyến bay từ Nhật Bản đi Trung Quốc.

Do phát hiện ra giọng nói của vùng Vũ Hán - nơi khởi phát dịch viêm phổi do virus corona - nên các hành khách đã từ chối không không cho 16 người Vũ Hán lên máy bay. Tuy nhiên, sau khi lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagoya xuất hiện, sự việc đã được dàn xếp ổn thỏa. Tất cả hành khách đều được lên máy bay, cất cánh chậm 5 tiếng so với dự kiến.

Căn bệnh truyền nhiễm chết người này bắt đầu xuất hiện từ cuối tháng trước tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, nơi hiện có 11 triệu người sinh sống. Do mức độ nghiêm trọng của virus corona, chính quyền hiện quyết định phong tỏa Vũ Hán nhằm ngăn chặn lây lan ngày càng rộng. Tuy nhiên, hàng triệu người đã rời thành phố này trước khi lệnh cách ly có hiệu lực. Hiện tại, dịch viêm phổi Vũ Hán đã khiến ít nhất 132 chết, hơn 5.500 người nhiễm và gần 7.000 trường hợp nghi nhiễm, được cho là nguy hiểm hơn cả Hội chứng suy hô hấp cấp (SARS) từng hoành hành hồi năm 2003.

Thảo Nhi (Theo NY Post)