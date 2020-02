Hạn chế đo nồng độ cồn phòng dịch viêm phổi 0 Nghệ AnCông an tỉnh Nghệ An sẽ hạn chế đo nồng độ cồn với người tham gia giao thông nhằm phòng chống dịch do virus corona.

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do virus corona chủng mới, Công an tỉnh Nghệ An có kế hoạch chủ động phòng, chống. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông hạn chế tối đa việc đo nồng độ cồn người tham gia giao thông. Chỉ khi nào thực sự cần thiết mới đo nồng độ cồn.

Trong thời gian này, Công an tỉnh cũng tạm dừng việc thăm gặp phạm nhân, người bị tạm giam, tạm giữ tại trại tạm giam và công an địa hương.

Công an cũng phối hợp với các ban, ngành thực hiện công tác kiểm dịch y tế, trọng tâm là cảng hàng không, đường bộ và đường thủy. Quản lý người cư trú, thống kê khách du lịch người nước ngoài đến Nghệ An và người Nghệ An từ Trung Quốc trở về để có biện pháp cách ly nếu nghi ngờ nhiễm bệnh.

Công an Nghệ An yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nâng cao ý thức tự bảo vệ mình bằng việc đeo khẩu trang y tế để tự bảo vệ mình khi tiếp xúc, làm việc...

Công an Nghệ An kiểm tra nồng độ cồn với tài xế ôtô hồi đầu tháng 1. Ảnh: Hải Bình.

Trước việc nhiều người lo ngại việc sử dụng máy đo nồng độ cồn trong khí thở với người tham gia giao thông có làm lây bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là virus corona, ông Nguyễn Trọng Khoa, Cục phó Quản lý Khám chữa bệnh, hôm 1/2 khẳng định không chỉ trong thời điểm có dịch virus corona mà kể cả khi không có dịch thì về nguyên tắc các máy đo nồng độ cồn có thể dùng chung, nhưng ống thổi đều phải dùng một lần.

Theo Nghị định 100/2019, từ ngày 1/1 mức xử phạt đối với người vi phạm nồng độ cồn đi xe đạp lên tới 800.000 đồng; người đi xe máy 8 triệu đồng và tài xế ôtô 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22-24 tháng.