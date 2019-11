Hai thanh niên cướp xe máy đi đám cưới 0 Nghệ AnHuy và Tuấn đe dọa người nữ bảo vệ, cướp xe máy tại sân một công ty rồi chạy đi dự đám cưới ở Đô Lương.

Ngày 1/11, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) khởi tố bị can Nguyễn Viết Huy (30 tuổi) và Nguyễn Văn Tuấn (48 tuổi) cùng trú tại Nghệ An về tội Cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, trưa 17/10 Huy và Tuấn đi bộ vào sân một công ty ở thị trấn Đô Lương, đe dọa nữ bảo vệ 66 tuổi để cướp tài sản. Bộ đôi dùng xe máy cướp được chạy đi dự một đám cưới ở thị trấn Đô Lương.

Cảnh sát trích xuất camera an ninh và thu thập lời khai nạn nhân đã bắt hai nghi can vào chiều cùng ngày.

Vụ án đang được hoàn tất hồ sơ.