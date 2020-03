Hai người đàn ông bắn gục con nợ trước cổng 0 Quảng BìnhHai người đàn ông nghi dùng súng tự chế, bắn gục con nợ trước cổng nhà ông này, lúc 14h30 ngày 17/3.

Nhà chức trách ghi nhận hiện trường vụ việc. Ảnh: Hà Thương

Hai người đàn ông đi ôtô đến nhà ông Nguyễn Đình Đồng (40 tuổi, trú xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch) để nói chuyện nợ nần. Một lúc sau, giữa ba người xảy ra cự cãi lớn.

Sau đó, một người ra ôtô lấy hung khí, nghi là súng tự chế, tấn công ông Đồng rồi bỏ trốn, để chiếc xe lại hiện trường. Người dân tìm cách truy đuổi hai hung thủ nhưng không thành công. Nạn nhân bị thương tích ở ngực, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cuba - Đồng Hới trong tình trạng nguy kịch.

Đến tối 17/3, công an huyện Bố Trạch phong toả hiện trường để điều tra và truy tìm các đối tượng liên quan. Đại tá Đặng Văn Hoành, Trưởng công an huyện Bố Trạch, cho hay: "Chúng tôi chưa khẳng định hung khí là súng tự chế hay gì. Khi có vật chứng cụ thể, công an sẽ thông tin sau", ông Hoành nói.

Hà Thương