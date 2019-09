Hai người buôn pháo bị cảnh sát vây bắt 0 Sáng 1/9, tại Nghệ An, tài xế xe tải đang giao 90 cối pháo cho đối tác thì bị cảnh cát môi trường bao vây.

Mua bán pháo Cảnh sát kiểm đếm tang vật. Video: Anh Thư.

Trung tá Hoàng Chí Hiếu - Phó trưởng phòng cảnh sát môi trường (Công an Nghệ An) cho biết, sau thời gian lập án đấu tranh, đơn vị đã phá vụ mua bán pháo với số lượng lớn. Ngày 31/8, cảnh sát môi trường (Công an Nghệ An) theo dõi chiếc xe container biển số tỉnh Hưng Yên nghi vấn chở hàng cấm hành trình Bắc Nam.

2h sáng nay, xe nghi vấn đi trên đường tránh thành phố Vinh đoạn qua địa phận xã Nghi Diên (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bất ngờ tấp vào lề đường. Tài xế Đồng Văn Lực (35 tuổi, trú tại Bắc Giang) bốc các thùng hàng từ xe giao cho Ngô Tuấn Vũ (24 tuổi) đã đứng đợi sẵn.

Hai nghi phạm cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Anh Thư.

Theo phó phòng cảnh sát môi trường, xác định nghi phạm đang giao dịch pháo nên hàng chục cảnh sát môi trường phối hợp với cảnh sát giao thông đã lập tức bao vây khiến chúng không kịp tẩu thoát.

"90 cối pháo loại 36 quả có nhãn hiệu nước ngoài với tổng trọng lượng 126 kg bị thu giữ cùng container. Bước đầu xác định nguồn hàng này được Lực mua và chở từ miền Bắc đưa vào bán lại cho Vũ", trung tá Hiếu nói.

Xe mà Lực dùng chở pháo. Ảnh: Anh Thư.

Ở thị trường "chợ đen", một cối pháo loại 36 quả được tội phạm mua bán với giá 500.000 - 600.000 đồng; dịp Tết thì giá đắt hơn.

Nhà chức trách đang tạm giữ hình sự Lực và Vũ về hành vi Vận chuyển, mua bán trái phép hàng cấm để mở rộng chuyên án.