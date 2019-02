Hai chị em ruột bị bắt khi cùng trốn truy nã 0 Phạm tội liên quan tới ma túy nhưng được tạm hoãn thi hành án nên chị em Xoan cùng nhau bỏ trốn.

Phòng cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) vừa di lý hai chị em ruột Ngô Thị Xoan (47 tuổi) và Ngô Thị Hạnh (36 tuổi) cùng trú thành phố Vinh từ TP HCM về Nghệ An. Đây là hai bị can phạm tội liên quan tới ma túy đã trốn truy nã.

Theo hồ sơ, 4/2017 Hạnh bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên 15 năm tù về tội Vận chuyển trái phép ma túy. Do đang nuôi con nhỏ nên bị cáo Hạnh được tạm hoãn thi hành án.

Ngô Thị Xoan từng có nhiều tiền án tiền sự về đánh bạc, chống người thi hành công vụ. Tháng 3/2017, Xoan bị bắt khi đang giao dịch ma túy với đối tác nên sau đó lĩnh án chung thân. Tuy nhiên do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên bị cáo này được hoãn thi hành án.

Trong thời gian được hoãn thi hành án, hai chị em Xoan trốn khỏi địa phương.

Hạnh và Xoan tại cơ quan điều tra.

Đầu năm 2019, cảnh sát hình sự nghi vấn hai kẻ trốn truy nã đang có mặt tại quận Thủ Đức (TP HCM). Một ngày cuối tháng 1, cảnh sát ập vào một căn phòng trọ ở phường Hiệp Bình Chánh (Thủ Đức) bắt thành công hai chị em Hạnh.

Khám nơi ở, nhà chức trách thu nhiều giấy tờ, hành lý trong đó có các giấy tờ mà hai chị em Hạnh đang làm để chuẩn bị xuất cảnh sang Anh.

Chuyên án đang được mở rộng.