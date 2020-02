Hai cha con Trung Quốc ở BV Chợ Rẫy khỏi bệnh ra sao 0 Người con trẻ tuổi, không bệnh, còn người bố trên 60 tuổi, có nhiều bệnh nền được súc họng bằng dung dịch sát khuẩn, sử dụng thuốc hạ sốt và ở phòng thoáng. Hiện cả hai đều âm tính với virus nCoV.

Nhân viên y tế tại bệnh viện thuộc Đại học Vũ Hán chăm sóc cho bệnh nhân nhiễm virus nCoV hôm 28/1. Ảnh: Reuters.

Ông Li Ding, sinh năm 1954, và con trai Li Zichao, sinh năm 1992, là trường hợp viêm phổi lạ đầu tiên tại Việt Nam. Ông Li từ thành phố Vũ Hán (nơi khởi phát viêm phổi do nCoV) đến Hà Nội ngày 13/1, sau đó vào Nha Trang. Người con của ông ở Long An từ 4 tháng trước, ra Nha Trang gặp bố, sau đó cùng đi TP HCM và Long An. Đến ngày 17/1, bố bắt đầu sốt và ngày 20/1, con có các triệu chứng tương tự. Hai người được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 22/1.

Tối 23/1, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận ông Li Ding và con trai Li Zichao dương tính với virus nCoV. Cả hai sau đó được cách ly tại đây. Theo tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện chưa có phác đồ điều trị chính thống cũng như không có loại thuốc kháng virus đặc hiệu. Khuyến cáo chung của các nhà khoa học là điều trị hỗ trợ. Tuy nhiên, điều trị khác nhau ở mỗi nơi dựa trên tình trạng của từng bệnh nhân.

Đối với hai trường hợp nhiễm nCoV người Trung Quốc, người con trẻ tuổi không bệnh, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đánh giá toàn bộ tình trạng bệnh nhân, chỉ sử dụng một loại thuốc hạ sốt và mở rộng cửa tạo luồng không khí tự nhiên, nhiệt độ phòng cao, có ánh nắng mặt trời, giảm đời sống virus. Ngoài ra, bệnh nhân được áp dụng biện pháp súc họng bằng dung dịch sát khuẩn.

"Tài liệu nước ngoài chưa từng đề cập nhưng qua kinh nghiệm điều trị và bằng chứng khoa học về săn sóc bệnh nhân thở máy, chúng tôi áp dụng biện pháp súc họng giúp ngăn ngừa nhiễm trùng, ngăn ngừa virus. Đây là biện pháp khác biệt. Trong các khuyến cáo của WHO cũng chưa từng áp dụng. Chỉ sau bốn ngày điều trị, người con đã chuyển biến tốt. Xét nghiệm sau đó chỉ là bước khẳng định âm tính với virus", tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy, nói.

Trong khi đó, người cha trên 60 tuổi có rất nhiều bệnh nền như tiểu đường, cao huyết áp, suy mạch vành, ung thư phổi đã qua phẫu thuật, bác sĩ phải xét nghiệm mỗi ngày để phán đoán chuyện gì có thể xảy ra, từ đó điều chỉnh lượng thuốc. Một người vừa suy giảm miễn dịch, vừa nhiều bệnh, chỉ cần thay đổi nhẹ cũng ảnh hưởng lớn. Quan trọng nhất là phải theo dõi, áp dụng tất cả kinh nghiệm điều trị lâm sàng để phát hiện sớm biến chứng và ngăn ngừa. Làm sao để giữ sức cho bệnh nhân, cơ thể ổn định, chống lại sự tàn phá của virus.

"Hôm nay, tôi mang đến một kết quả mới. Đó là kết quả xét nghiệm sau cùng âm tính với trường hợp này. Đây là một thành công mỹ mãn cho cả hai trường hợp này dù hai người ở hai thái cực rất khác nhau", bác sĩ Hùng cho biết.

Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Trưởng Khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Hữu Khoa.

Khi được hỏi nếu nhiễm virus nCoV có thể áp dụng cách chữa bệnh viêm phổi không, tiến sĩ Hùng giải thích viêm phổi do nhiều tác nhân gây ra, thường gặp nhất là do vi trùng, kế đến là do virus và vi nấm. Tất cả tác nhân này đều làm tổn thương niêm mạc phổi, nếu không chữa kịp thời, cơ thể yếu, không có đề kháng, thì nó sẽ tàn phá phổi khiến không thể đảm bảo chức năng hô hấp.

Nếu do vi khuẩn thì dùng kháng sinh, trong khi nếu do vi nấm thì dùng kháng nấm. Còn nếu do virus thì phần lớn không có thuốc điều trị. Nếu dùng phương pháp điều trị viêm phổi do vi khuẩn thì kháng sinh hoàn toàn không có tác dụng gì với virus. Nếu dùng thuốc kháng nấm cũng không có tác dụng gì cả. Do vậy, việc tự điều trị tại nhà là hoàn toàn không nên. Cần thực hiện xét nghiệm để xác định nguyên nhân và điều trị.

Tiến sĩ cho biết thêm theo báo cáo trên hơn 400 bệnh nhân ở Vũ Hán, nhóm bệnh nhân thường bị mắc bệnh nhất là 15-60 tuổi, do đây là nhóm tuổi lao động, thường xuyên giao lưu tiếp xúc bên ngoài. Ngoài ra, lứa tuổi có nguy cơ biến chứng nhất là trẻ em và người già, nhất là những người có bệnh mạn tính. Vì trẻ nhỏ sức đề kháng chưa hoàn thiện, dễ bị bùng phát mạnh hơn. Người lớn tuổi sức đề kháng lại yếu, khả năng biến chứng mạnh hơn.

Bác sĩ Hùng khuyên người dân nên áp dụng các phương pháp phòng ngừa được các phương tiện truyền thông đại chúng công bố như khẩu trang, rửa tay thường xuyên. Người dân nên theo dõi chặt chẽ để nắm bắt sự biến đổi, nhất là với loại virus lạ mà các nhà khoa học chưa có hiểu biết cặn kẽ.

"Hiện tại, các thông tin tại Việt Nam cũng rất minh bạch, cập nhật nhanh. Bất cứ ca mới nào xuất hiện cũng đã có thông tin cho người dân. Tình hình của từng bệnh nhân cập nhật hàng ngày. Tôi nghĩ đây là thông tin minh bạch không kém các nước phát triển. Do đó, chúng ta không nên tìm đến thông tin không chính thống dẫn đến sai lầm, thất thiệt", ông Hùng nói.

Hà Phương