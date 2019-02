Hai cán bộ quản lý thị trường Nghệ An bị khởi tố vì 'làm luật' 0 Nhà chức trách đang làm rõ việc chủ cơ sở y dược đưa 6 triệu đồng cho cán bộ quản lý thị trường tại nhà riêng.

Chiều 18/1, địa tá Lương Thế Lộc - Trưởng công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Thành Vinh và Trương Văn Cường cùng về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Bị can Cường (bên trái) và Vinh. Ảnh: Anh Thư.

Cơ quan điều tra xác định, ngày 4/12/2018 Võ Thành Vinh; Trường Văn Cường đều là kiểm sát viên của đội quản lý thị trường số 8, thuộc Cục quản lý thị trường tỉnh Nghệ An; cùng với Nguyễn Thanh Thủy là lái xe của đơn vị này đã điều khiển xe biển xanh tới nhà ông Vi Văn Hùng, trú tại xã Ngọc Lâm (huyện Thanh Chương) để kiểm tra kinh doanh hành nghề Y dược của ông này.

Tại nhà ông Hùng, ông Cường đã rút thẻ kiểm tra thị trường ra giới thiệu là lực lượng quản lý thị trường đi làm nhiệm vụ, đồng thời đưa cho ông Hùng xem một tờ đơn tố cáo của người dân và yêu cầu được kiểm tra các hồ sơ thủ tục kinh doanh tại cơ sở này. Do ông Hùng không xuất trình được các thủ tục mà ông Cường yêu cầu nên thông báo cơ sở này vi phạm ba lỗi và phải nộp phạt 50 đến 60 triệu đồng.

Ông Hùng trình bày mình không đủ tiền nộp phạt. Sau khi hai bên thống nhất, ông Hùng đã đưa 6 triệu đồng cho tổ công tác này để khỏi bị xử lý.

Trước đó, ngày 4/1 Cục quản lý thị trường Nghệ An đã đình chỉ công tác bốn người liên quan tới vụ việc trên để làm rõ hành vi. Ngoài hai bị can bị khởi tố, còn có ông Nguyễn Văn Quang - Đội phó quản lý thị trường số 8 và Nguyễn Thanh Thủy - Lái xe của đơn vị.

Theo phản ánh của ông Vi Văn Hùng, làm nghề bán thuốc nam phản ánh, ngày 4/12, một nhóm 3 cán bộ mặc đồng phục quản lý thị trường đến nhà riêng của ông, nói nhận được đơn tố cáo ông hành nghề bán thuốc không có giấy phép.

Họ yêu cầu ông Hùng nộp phạt 60-70 triệu đồng. Khi ông Hùng trình bày nhà nghèo không đủ tiền nộp phạt thì nhóm cán bộ gợi ý "nộp được bao nhiêu". "Một người đi theo tôi vào phòng ngủ, bảo đưa 6 triệu đồng là được và nhận số tiền này", ông Hùng kể.

Ông Vi Văn Hùng trình bảy sự việc với báo chí.

Cho rằng việc thi hành công vụ của những người xưng là cán bộ này không đàng hoàng, ông Hùng đã phản ánh đến cơ quan chức năng, kèm đoạn video ghi cảnh nhóm cán bộ làm việc tại nhà thuốc.

Sau khi có phản ánh, ngày 27/12, một người xưng là nhân viên mới của đội quản lý thị trường số 8 đến nhà ông Hùng gửi lại một phong bì nghi chứa tiền bên trong. Dù ông Hùng nói không nhận lại nhưng người này vẫn bỏ lại phong bì rồi ra về...

Theo cơ quan điều tra, trong vụ án này, ông Vi Văn Hùng đưa 6 triệu đồng cho nhóm cán bộ này không bị điều tra mà chỉ là nạn nhân.