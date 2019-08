Hai bé trai bị nam thanh niên dâm ô 0 Trong vòng 3-4 ngày, nam thanh niên ở Nghệ An hai lần thực hiện hành vi xâm hại thân thể đối với hai bé trai.

Ngày 4/8, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố bị can bắt giam Nguyễn Đình Tứ (26 tuổi, trú xã Trù Sơn, huyện Đô Lương) về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Cơ quan điều tra xác định, cuối tháng 6 khi bắt gặp hai bé trai là anh em ruột (từ 10 và 12 tuổi) đi tắm suối nên Tứ tiếp cận làm quen rồi dùng điện mở phim "tươi mát" cho các cháu xem. Khi các cháu xem phim, Tứ đã có hành vi xâm hại thân thể của hai đứa trẻ.

Vài ngày sau, Tứ tiếp tục đến nhà hai đứa trẻ này chở đi tắm để mở phim cho các cháu xem để xâm hại thân thể thêm lần nữa.

Hành vi của Tứ bị người nhà nạn nhân phát hiện. Khai với cảnh sát, Tứ cho biết thường có sở thích xem các phim đen và lên mạng xã hội tìm số điện thoại của gái mại dâm để trêu đùa.