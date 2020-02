Hai anh em lừa bán người qua Trung Quốc 0 Nghệ AnXeo Văn Lâm (37 tuổi) và em trai là Xeo Văn Đại (27 tuổi) cấu kết cùng một phụ nữ đưa gái Việt vượt biên bán cho người Trung Quốc.

Lâm, Đại và Ven Thị Thủy (28 tuổi) trú huyện Kỳ Sơn bị khởi tố bị can về tội Mua bán người, Công an huyện Tương Dương cho biết ngày 19/2. Hiện bị can Thủy được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo hồ sơ, tháng 3/2013 Đại gặp Ven Thị Thủy đặt vấn đề "đưa phụ nữ qua Trung Quốc lấy chồng". Từng có thời gian sinh sống tại Trung Quốc nên Thủy liên hệ với một người ở Trung Quốc để tìm cách đưa người vượt biên.

Hai anh em Lâm tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA.

Đại sau đó tiếp tục liên lạc với anh trai là Lâm nói rằng nếu tìm được người đồng ý sang Trung Quốc lấy chồng sẽ trả tiền công 10 triệu đồng/người.

Nhận lời em trai, Lâm gặp cô gái 34 tuổi trú ở Nghệ An nói rằng "nếu sang Trung Quốc làm công nhân sẽ nhận được lương cao" nên người phụ nữ đồng ý.

Hai anh em Lâm và Thủy sau đó đã cấu hết đưa người phụ nữ 34 tuổi ra Móng Cái (Quảng Ninh) rồi vượt biên sang Trung Quốc bán cho người đàn ông lấy làm vợ với giá tương đương 190 triệu đồng tiền Việt.

Giữa năm 2019, nạn nhân trở về Việt Nam tố cáo hành vi nhóm buôn người tới cơ quan điều tra.