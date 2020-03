Giết người vì tiếng nẹt pô xe máy 0 Hà TĩnhTrần Văn Hóa (38 tuổi) cầm dao chặn đường đâm anh Dương Quốc Hảo (35 tuổi) tử vong vì cho rằng anh nẹt pô xe máy gây ồn ào.

Nghi can Hóa. Ảnh: H.L

Ngày 11/3, Hóa (trú xã Kỳ Tiến) bị Công an huyện Kỳ Anh khởi tố, bắt giam về tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Khoảng 22h30 ngày 27/2, Hóa đi bộ trên tỉnh lộ 551 đoạn qua thôn Hưng Phú, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, thấy anh Hảo nẹt pô khi lái xe máy chạy qua nên bức xúc. Hóa chạy về nhà lấy một con dao nhọn, đẩy xe kéo ra chặn đường "nói chuyện".

Khi thấy anh Hảo dừng xe, Hóa lại gây sự, hai bên sau đó to tiếng và xô xát. Quá trình giằng co, Hóa rút dao đâm một nhát vào vùng hạ sườn của anh Hảo khiến nạn nhân gục xuống đường, tử vong do mất máu cấp.

Gây án xong, Hóa bỏ trốn khỏi hiện trường, vài tiếng sau bị cảnh sát bắt khi đang lẩn trốn tại nhà riêng.