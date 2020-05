Giám đốc nhà tang lễ ngủ cạnh quan tài nạn nhân Covid-19 0 MỹQuá mệt sau ca làm việc 16 tiếng, Lily Sage Weinrieb nhiều lần không về nhà và thường ngủ cạnh thi thể nạn nhân Covid-19 trong nhà thờ trước khi bắt đầu ngày làm việc mới.

Lily Sage Winrieb tiếp nhận các thi thể tại nhà tang lễ. Ảnh: Reuters.

Lily Sage Weinrieb, 25 tuổi, giám đốc nhà tang lễ International Hamilton Heights ở Harlem, thành phố New York, cho hay do số lượng khách hàng tăng lên gấp 4 trong cuộc khủng hoảng do Covid-19, cô phải tăng ca để xử lý hết khối lượng công việc.

Do thường xuyên tiếp xúc với các thi thể, Weinrieb cũng dọn khỏi căn nhà đang thuê chung với nhóm bạn ở Philadelphia để tránh nguy cơ lây nhiễm cho họ. Cô trở về ở cùng bố mẹ. Lo bố mẹ có thể mắc Covid-19, mỗi tuần nữ giám đốc trẻ lại ngủ vài đêm trong nhà thờ của nhà tang lễ, nơi người chết được làm lễ cầu nguyện trước khi được đem chôn hoặc hỏa táng.

Ngoài việc chuyển các thi thể từ bệnh viện về nhà tang lễ, Weinrieb cũng kiểm tra, sắp xếp giấy tờ, ướp xác, hỏa táng và chôn cất ở nghĩa trang trong ca trực từ 8h đến tận nửa đêm. Cô mới bắt đầu công việc giám đốc nhà tang lễ kể từ khi Covid-19 bùng phát năm nay.

Khi nạn nhân Covid-19 bắt đầu phải chôn trong mộ tập thể ở đảo Hart Island đầu tháng 4, Weinrieb và ba nữ nhân viên khác tại nhà tang lễ cũng phải từ chối tiếp nhận thi thể.

"Chúng tôi đã phải làm như thế. Trước đây chúng tôi có thể hỏi họ 'anh muốn 6 chiếc xe limousine sơn màu hồng đúng không' thì bây giờ chúng tôi hỏi rằng 'Anh muốn hỏa táng ư? Xin lỗi, chúng tôi không làm được'. Trước 'anh muốn chôn cất, đã chọn được vị trí và chuẩn bị mọi thứ ư?', nay 'Xin lỗi, chúng tôi không còn chỗ nữa'", Weinrieb kể. "Chúng tôi được mọi người ca ngợi là những người hùng ở tuyến đầu, nhưng tôi có cảm giác mỗi ngày mình khiến cho nhiều gia đình thất vọng".

Hầu hết nạn nhân Covid-19 đều chết trong cô độc và người nhà cũng được yêu cầu cách ly sau khi họ mất, khiến những giám đốc nhà tang lễ như Weinrieb phải nghĩ ra nhiều phương án xử lý thi thể mới mẻ và sáng tạo. Weinrieb cho phép người thân được đổ tro cốt vào bình và nói vài lời cuối với người chết. International Hamilton Heights cũng là một trong số ít nhà tang lễ ở Harlem cho phép người nhà được chứng kiến hay đứng từ xa quan sát lễ tang.

Mặc dù thống đốc Mario Cuomo xác nhận bang New York đã vượt qua đỉnh dịch, tại những nơi đông đúc dân cư như thành phố New York, các nhà xác, nghĩa trang, nhà hỏa táng vẫn đang quá tải.

Cuối tháng trước, giới chức phát hiện 100 thi thể trong hai chiếc xe tải U-Haul bên ngoài nhà tang lễ Andrew T Cleckley ở quận Brooklyn sau khi người dân phàn nàn về mùi hôi thối bốc lên từ đây. Cảnh sát cho biết các thi thể đang ở nhiều giai đoạn khác nhau của quá trình phân hủy.

Mỹ hiện là vùng dịch Covid-19 lớn nhất thế giới, với 1,4 triệu ca nhiễm, hơn 83.000 ca tử vong và 235.000 người bình phục.

Hướng Dương (Theo Sun)