Giám đốc bị bắt vì lừa lấy tiền chạy án 0 Ngày 10/8, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) khởi tố Nguyễn Văn Lành (50 tuổi) trú huyện Nghi Lộc vì nhận 100 triệu đồng với lời hứa chạy án.

Lành bị khởi tố, bắt giam 3 tháng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 (Bộ luật hình sự 2015).

Theo cơ quan điều tra, tháng 4 vừa qua một phụ nữ ở huyện Nghi Lộc bị công an Nghệ An bắt về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Một người cùng cơ quan với nữ bị can đã gặp Lành đặt vấn đề nhờ "chạy" cho bị can tại ngoại.

Nhận lời, Lành ra giá 100 triệu đồng để giúp bị can tại ngoại. Nửa tuần sau, người thân của nữ bị can giao 100 triệu đồng cho Lành. Nhận tiền xong thì Lành không thực hiện được như lời hứa nên bị người đưa tiền tố cáo.

Nửa tuần trước, Lành bị cảnh sát bắt khi đang đương chức là giám đốc một công ty xây dựng.