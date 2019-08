Giả làm xe ôm hiếp dâm người phụ nữ ở cánh đồng 0 Nguyễn Văn Hiền (47 tuổi) ở Nghệ An vờ là người chạy xe ôm đã chở một phụ nữ 35 tuổi ra cánh đồng để hiếp dâm và cướp tài sản.

Công an thành phố Vinh ngày 25/8 cho biết đã bắt nghi can Hiền tại nhà riêng ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An) sau 10 ngày gây án. Hiền bị tạm giữ về hành vi Hiếp dâm và Cướp tài sản.

Một đêm giữa tháng 8, Nguyễn Văn Hiền đi làm về ngang đoạn đường ở thành phố Vinh thì gặp một phụ nữ (35 tuổi) đang đứng chờ xe ôm. Sau khi Hiền bắt chuyện và nói rằng làm nghề xe ôm, người phụ nữ đề nghị chở tới khu vực cầu Bến Thủy (nằm trên quốc lộ 1A) để đón xe đi ngoại tỉnh thì người lái xe ôm này ra giá 120.000 đồng.

Nghi can Hiền tại cơ quan điều tra. Ảnh: Anh Thư.

Nữ hành khách đồng ý lên xe như đã giao ước thì Hiền chở thẳng tới cánh đồng vắng, khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm dù nạn nhân phản kháng xin tha. Gây án xong, Hiến cướp một chiếc điện thoại iPhone 6 Plus trị giá khoảng 7 triệu đồng.

Cán bộ điều tra cho biết, lúc bị bắt Hiền nói gây án xong đã trở về nhà và nghĩ rằng hành vi không bị phát hiện nên không có ý định trốn và tẩu tán tang vật. Theo cơ quan điều tra, Hiền hàng ngày làm nghề tự do, đã có cháu đầu lòng.