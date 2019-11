Gia hạn điều tra vụ học sinh Gateway bị bỏ quên trên xe 0 Hà NộiVụ án trường Gateway được gia hạn thêm hai tháng do Cơ quan điều tra chưa thể hoàn tất kết luận, phải chờ một số kết quả giám định.

Ông Phiến thực nghiệm hiện trường tại trường Gateway hôm 13/9. Ảnh: Nguyễn Ngoan.

Chiều 19/11, ông Đinh Minh Tảo, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, cho biết Viện quyết định gia hạnđiều tra vụ án bé trai tử vong trên xe đưa đón học sinh của trường Tiểu học Gateway.

Quyết định gia hạn trong 2 tháng, từ 7/11/2019 đến 7/1/2020. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy phải hoàn tất kết luận điều tra trước ngày 7/1/2020.

Ông Đinh Minh Tảo cho biết thêm quyết định được đưa ra khi đã hết thời hạn điều tra vụ án (ngày 7/11) nhưng Cơ quan điều tra chưa thể hoàn tất kết luận do cần chờ thêm một số kết quả giám định.

Trước đó, Công an quận Cầu Giấy khởi tố bị can Doãn Quý Phiến (sinh năm 1966, lái xe đưa đón học sinh trường Gateway) và bị can Nguyễn Bích Quy (sinh năm 1964, người đưa đón học sinh trường Gateway) về tội Vô ý làm chết người theo quy định tại Điều 128 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị can Nguyễn Thị Thủy (29 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp bé Long) đã bị Cơ quan công an khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 360 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bé Long được phát hiện tử vong trên ôtô Ford Transit 16 chỗ do tài xế Phiến điều khiển hôm 6/8. Ảnh: Hà Phương.

Theo điều tra ban đầu, sáng 6/8, trong ngày thứ 2 đi học lớp 1, bé Lê Hoàng Long được bà Quy đón lên chiếc ôtô Ford Transit 16 chỗ do tài xế Phiến điều khiển đưa đến trường Tiểu học Gateway. Chiều cùng ngày, Long được phát hiện chết trên ôtô sau 9 tiếng bị bỏ quên. Kết quả giám định pháp y kết luận bé Long tử vong do suy hô hấp, sốc nhiệt trong không gian giới hạn.

Bị can Phiến là nhân viên hợp đồng của Công ty TNHH Vận tải Ngân Hà, đơn vị tham gia đưa đón học sinh trường Gateway. Bị can Quy mới đi làm ngày thứ hai với vai trò nhân viên đưa đón học sinh, chưa được Công ty TNHH Vận tải Ngân Hà ký hợp đồng lao động.

Sáng 6/8, không thấy bé Long có mặt ở lớp, bị can Thủy không trực tiếp liên hệ với cha mẹ bé mà chỉ nhập thông tin vào phần mềm thông báo một học sinh vắng mặt. Tuy nhiên, bộ phận có nhiệm vụ đã không thông báo việc này cho phụ huynh của bé.

Nguyễn Ngoan