Gần 100 kiốt bị thiêu rụi 0 Quảng NamLửa cháy lớn trong đêm, lối ra vào bị đóng cửa khiến tiểu thương không thể giải cứu hàng hóa trong chợ Thanh Quýt (xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn).

Gần 100 kiốt bị thiêu rụi Nhiều gian hàng bị thiêu rụi. Video: Sơn Thủy.

Khoảng 23h30, ngày 5/3, ngọn lửa bùng phát ở quầy hàng khu vực trung tâm chợ, sau đó lan ra các kiốt xung quanh. Thời tiết có gió, không khí hanh khô khiến lửa bùng lên mỗi lúc thêm dữ dội.

Lực cứu hộ dập lửa. Ảnh: Đại Hiệp.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Nam) đã điều 9 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên do đám cháy bùng phát dữ dội, lực lượng chức năng đã đề nghị Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (Công an TP Nẵng) hỗ trợ thêm hai xe đến dập lửa. 2h ngày 6/3, đám cháy cơ bản được khống chế.

Bà Nguyễn Thị Chiến, một tiểu thương nhà cách chợ 500m, kể bà đang nằm ngủ thì nhận được điện thoại báo cháy. Đến nơi, bà thấy lửa bao trùm, khói bốc nghi ngút.

"Tôi cùng nhiều tiểu thương khác đứng nhìn hàng hóa bị cháy mà không có cách nào đưa ra ngoài, vì lửa to và cửa ra vào bị khóa", bà nói và cho biết số hàng hóa bị thiệt hại gần một tỷ đồng.

Một gian hàng bị lửa thiêu rụi. Ảnh: Sơn Thủy.

Nhà chức trách cho hay chưa phát hiện thiệt hại về người song hoả hoạn đã thiêu rụi hơn 96 kiốt, ước tính nhiều tỷ đồng. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Chợ Thanh Quýt mới được xây dựng và đưa vào hoạt động từ cuối năm 2018. Chợ có 45 hộ kinh doanh, nhiều hộ thuê 2-3 kiốt để buôn bán.