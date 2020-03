Fan thích thú với ảnh lãng mạn của nhà William 0 Nhà Cambridge nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ hoàng gia khi chia sẻ ảnh tình cảm đứng trên vách núi ngắm cảnh trong chuyến công du Ireland vừa qua.

Nhà William vòng tay qua người nhau khi đứng trên vách đá Howth Cliff ở Ireland. Ảnh: Rex.

Hôm 7/3, Hoàng tử William và vợ chia sẻ lên tài khoản Instagram hai bức ảnh trong chuyến công du Ireland, trong đó có ảnh cả hai mặc áo khoác cùng màu, vòng tay qua người nhau và đứng trên vách đá Howth Cliff Walk, thuộc Dublin, để chiêm ngưỡng cảnh quan tuyệt đẹp của Ireland.

Bức ảnh thứ hai cho thấy Kate đang cười rạng rỡ nhìn chồng nhận được rất nhiều lời khen và bình luận từ người hâm mộ hoàng gia.

Căp vợ chồng vòng tay ôm nhau khi đứng trên vách núi. Ảnh: Kensington Palace.

Để ăn mừng chuyến công du thành công, ảnh được đăng với chú thích bằng cả tiếng Anh và tiếng Ireland như một cách để tôn vinh nền văn hóa Ireland.

"Go raibh míle maith agaibh, a chairde go léir in Éirinn. Cảm ơn những con người tuyệt vời mà chúng tôi đã gặp gỡ ở Ireland", tài khoản Instagram của nhà Cambridge. "Bạn có thể xem vài bức thư đáng yêu mà chúng tôi nhận được trong chuyến thăm hoàng gia tới Ireland. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian viết thư cho Công tước và nữ Công tước".

Những bức thư mà nhà William được nhận được từ người hâm mộ trong chuyến công du Ireland. Ảnh: Kensington Palace.

Vợ chồng William đã ở Ireland trong suốt tuần qua. Trong chuyến công du, họ dừng ở Dublin, hạt Meath, hạt Kildare và Galway, nơi họ đều được người dân đứng chờ sẵn để chào đón họ.

Nhà William đã ở Anh để chuẩn bị tham gia sự kiện Ngày Thịnh vượng chung, được tổ chức ở tu viện Westminster vào ngày mai. Ban đầu cả hai dự định tiếp tục tới thăm Australia nhưng hiện cân nhắc hoãn chuyến công du này do dịch Covid-19 hiện diễn biễn ở Anh khá phức tạp. Tính đến ngày 8/3, cả nước Anh có 209 người dương tính với nCoV, một người tử vong.

Hướng Dương (Theo Sun)