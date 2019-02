Em trai người tình làm lộ tin nhắn sex của tỷ phú Amazon

Các thám tử tư làm việc cho Jeff Bezos đã kết luận Michael Sanchez là người đưa tin nhắn riêng tư giữa tỷ phú Amazon và MC Lauren Sanchez cho báo Mỹ National Enquirer, theo một nguồn tin thân cận xác nhận với AP.

Michael Sanchez được biết đến công khai ủng hộ Donald Trump, trong khi tổng thống Mỹ nổi tiếng có hiềm khích với Bezos vì nhà sáng lập Amazon sở hữu tờ báo chuyên công kích ông, The Washington Post.

Cùng với việc Enquirer là báo thân Trump, các thám tử của Bezos tin rằng tờ báo này theo vụ ngoại tình của người giàu nhất thế giới vì động cơ "chính trị bẩn thỉu".

Michael, Lauren Sanchez và mẹ (từ phải qua) đến trụ sở Amazon tháng 6/2018. Michael sau đó gọi Lauren là "người bạn thân nhất" trong bức ảnh đăng tải trên trang cá nhân. Ảnh: Twitter.

Enquirer đăng tải chuyện Jeff Bezos ngoại tình tháng trước và Bezos đã vào cuộc điều tra vụ rò rỉ đời tư sau đó. Cuối tuần trước, ông Bezos tuyên bố rằng đã bị Enquirer gửi thư hăm dọa. Họ nói sẽ tung ảnh nóng của tỷ phú, trừ khi ông này chịu dừng điều tra và khẳng định đưa tin về ông không vì chính trị.

Hôm chủ nhật, đại diện pháp luật cho AMI – công ty chủ quản National Enquirer – nói tin có được đến từ một "nguồn uy tín" quen biết rõ Bezos và Lauren Sanchez. Nguồn này cung cấp cho họ ít nhất 7 năm qua. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu có phải Michael Sanchez, luật sư Elkan Abramowitz trả lời: "Tôi không được phép khẳng định hay phủ nhận nguồn tin".

Một tờ báo khác tuyên bố chính em trai người tình đã tung tin nhắn gợi dục của Jeff Bezos là The Daily Beast. Tờ này cho hay điều tra của Bezos đã khoanh vùng nghi vấn Michael Sanchez thời gian gần đây. Một người giấu tên nằm vùng điều tra tiết lộ: "Không một ai theo vụ này tin rằng vai trò của anh ta là số 0".

Jeff Bezos và Lauren Sanchez xuất hiện cùng nhau tháng 11/2018, trước thời điểm Bezos tuyên bố ly dị 2 tháng. Ảnh: National Enquirer.

Em trai, đồng thời là người quản lý của MC truyền hình Lauren Sanchez, tới nay giữ im lặng với báo chí. Lần cuối anh này viết trên trang cá nhân rằng Gavin de Becker, cố vấn an ninh cho Bezos và người chỉ đạo điều tra, đã đưa ra "thuyết âm mưu giả và điên rồ".

Kết quả điều tra do Jeff Bezos tiến hành hiện được xem xét giao nộp cho cơ quan hành pháp. Enquirer là báo nổi tiếng với chiêu "thâu tóm và khử" (Catch and Kill), có nghĩa họ chi tiền mua lại một tin với mục đích dập tin đó nhằm bảo vệ bên liên minh với mình. Từng dùng tiền bịt miệng những phụ nữ tố ngoại tình với Trump, Enquirer được miễn truy tố hành vi sau khi đồng ý hợp tác với chính quyền New York. Tuy nhiên, sau vụ Bezos, các công tố viên đang nghiên cứu xem liệu tờ báo này có vi phạm những cam kết hành nghề đã ký.

Tùng Thanh