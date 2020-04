Đường 'Nhuệ' bị khởi tố thêm tội cưỡng đoạt tài sản 0 Sau hai lần bị khởi tố vì Cố ý gây thương tích, Nguyễn Xuân Đường tiếp tục bị điều tra tội Cưỡng đoạt tài sản và bị xem xét tội danh liên quan đấu giá đất.

Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Xuân Đường (trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Cùng với Đường "Nhuệ", Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình còn khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Ninh Đức Lợi (46 tuổi, trú tại số nhà 11, tổ 56, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình).

Nguyễn Xuân Đường là chồng nữ doanh nhân bất động sản Nguyễn Thị Dương. Đầu tháng 4, Đường cùng vợ và 4 người khác bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích do liên quan vụ đe dọa, đánh đập một phụ xe khách thương tật 14% hôm 30/3 tại trụ sở công ty do Dương làm giám đốc.

Tối 21/4, Nguyễn Xuân Đường tiếp tục bị khởi tố tội Cố ý gây thương tích trong một vụ án khác xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình. Tại đây, Đường cùng đàn em đánh hai mẹ con bà Đinh Thị Lý và Mai Thế Duy, cùng trú tại đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) khiến người con thương tật 15%.

Ngoài ra, Đường còn đang bị Công an tỉnh Thái Bình điều tra tội danh liên quan đấu giá đất. Bốn cán bộ (trong đó có hai người thuộc Sở Tư pháp Thái Bình và hai người ở Sở Tài nguyên và Môi trường) cũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Phạm Chiểu