Đường dây gái gọi cao cấp ở Nghệ An bị bắt 0 Ngày 8/8, Công an Nghệ An khởi tố Hồ Thị Thúy Hằng, 18 tuổi, người chuyên cung cấp gái gọi cho các đại gia.

Hằng bị khởi tố tội Môi giới mại dâm, điều 328 (Bộ luật hình sự 2015), bị can được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị can Hằng tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ, Hằng chưa tốt nghiệp cấp ba, hàng ngày dùng mạng xã hội kết bạn với các cô gái trẻ (tuổi 18 đến 25) có vóc dáng ưa nhìn rồi đặt vấn đề bán dâm với giá cao. Hằng cũng thông qua các mối quan hệ và mạng xã hội để kết nối với các khách nam có nhu cầu mua dâm.

Để chào hàng, Hằng gửi ảnh gợi cảm của các gái bán dâm cho khách xem và ra giá 2 đến 4 triệu đồng/lần bán dâm. Mỗi lần giao dịch thành công, gái bán dâm trích 25% số tiền thu được từ khách đưa cho Hằng, mỗi khách mua dâm phải chi trực tiếp 500.000 đồng cho Hằng. Nếu khách có nhu cầu sex tour 10 ngày thì giá 10 đến 20 triệu đồng/người, Hằng hưởng phần trăm tùy từng giao dịch.

Sau 6 tháng lập chuyên án, chiều 30/7 cảnh sát hình sự Nghệ An cùng Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt hai đôi nam nữ đang bán dâm tại một khách sạn ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An) do Hằng môi giới. Các gái bán dâm khai, mỗi người nhận của khách 4 triệu đồng, song phải nộp lại 1 triệu đồng cho Hằng.

Đây là đường dây gái gọi hạng sang, khách mua dâm thường là các đại gia trong và ngoại tỉnh nên nên khó khăn cho việc trinh sát. Bị can Hằng khai số tiền kiếm được bị can dùng tiêu xài cá nhân.