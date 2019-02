Đóng giả nhân viên tài chính lừa hàng chục người 0 Nhiều người tin lời giới thiệu của Nguyên nên chủ động gửi tiền vào tài khoản ngân hàng mà không hay biết mình bị lừa.

Ngày 9/2, công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho hay đã khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Phạm Văn Nguyên (28 tuổi) trú tại huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) về hành vi L ừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2018, Nguyên dùng điện thoại đăng ký tài khoản zalo kết bạn với nhiều người. Nguyên đăng hình ảnh và thông tin giới thiệu bản thân là người hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiền, hỗ trợ tài chính với thủ tục nhanh gọn.

Khi có người tin tưởng và đặt vấn đề vay muốn tiền thì Nguyên sẽ yêu cầu chuyển trước 3 đến 5 triệu đồng cho mình để gửi cho nhân viên làm hồ sơ thủ tục giải ngân nhanh. Khi nạn nhân đồng ý thì Nguyên hướng dẫn chuyển tiền này vào một tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt.

Bị can Nguyên. Ảnh: Anh Thư.

Nhà chức trách xác định, bằng thủ đoạn này hàng chục người đã bị Nguyên chiếm đoạt với tổng 160 triệu đồng và nghi ngờ còn nhiều nạn nhân của Nguyên chưa trình báo.

Cuối tháng 1 cảnh sát khám phòng trọ của Nguyên tại thành phố Vinh đã thu được 12 bình khí N2O (Dinitơ monoxit hay nitrous oxide) dùng để bơm vào quả bóng cười. N2O chỉ được cấp phép để sử dụng trong công nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội mà không được cấp phép để mua bán, sử dụng cho người.