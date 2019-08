Động đất 3,2 độ tại Quảng Ninh 0 Trận động đất 3,2 độ richter xảy ra tại TP Uông Bí trưa nay (15/8) có độ sâu chấn tiêu khoảng 8,9 km, không gây thiệt hại về người và của.

"Tôi đứng trên tầng hai thì cảm nhận được độ rung khoảng 1 giây. Còn những người ở dưới tầng một không cảm nhận được gì", anh Hưng, người dân TP Uông Bí, nói.

Vị trí xảy ra động đất tại Quảng Ninh. Ảnh: Viện vật lý địa cầu

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND TP Uông Bí, cho biết cơ quan chức năng chưa ghi nhận thiệt hại từ trận động đất này.

Theo ông Nguyễn Hồng Phương, Phó giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu), đây là trận động đất rất nhỏ, không có khả năng gây thiệt hại lớn về người và của. Ông Phương cho hay vùng này từng xảy ra động đất vì nằm trong đới đứt gãy Đông Triều, Uông Bí.

"Để xác định đây là động đất do con người hay do yếu tố tự nhiên cần phải xem xét nó có nằm trong vùng khai thác mỏ than hoặc có các hoạt động của con người như thủy điện hay không. Việc này phải đi khảo sát thực địa mới xác định được", ông Phương nói.