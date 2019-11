Đôi bạn thân cùng mất liên lạc trên đường sang Anh 0 Nghệ AnNgười thân của anh Cao Tiến Dũng và Cao Huy Thành ở xã Diễn Ngọc (huyện Diễn Châu) khóc ngất, kiệt sức ngóng thông tin từ Anh.

Ngày 2/11, tại xã Diễn Ngọc (huyện Diễn Châu, Nghệ An), người thân cùng bà con láng giềng tập trung tới gia đình chị Thạch Thị Bền (35 tuổi) có chồng là anh Cao Tiến Dũng (38 tuổi) mất liên lạc từ 22/10 khi trên đường sang Anh.

Người Nghệ An mất liên lạc Chị Thạch Thị Bền chia sẻ tâm trạng. Video: Hải Bình.

Ngồi bệt ở ghế, chị Bền cho biết dù cảnh sát hạt Essex (Anh) tin rằng các nạn nhân trong vụ 39 người chết trong xe container ở hạt này hôm 23/10 là công dân Việt Nam nhưng chị vẫn hy vọng trong đó không có chồng mình. Bởi vậy gia đình vẫn chưa lập bàn thờ cúng vọng.

"Bản thân và gia đình hoang mang tột độ. Nếu trường hợp xấu nhất, có gì bất trắc với chồng thì chỉ mong cơ quan chức năng giúp đỡ đưa chồng trở về với quê hương càng sớm càng tốt", chị nói. Theo chị Bền, mẫu tóc, móng tay của người thân đã được công an thu để phục vụ việc xác minh danh tính nạn nhân. Nếu thời gian tới cơ quan chức năng có yêu cầu gia đình phối hợp sang Anh để làm thủ tục liên quan thì cả gia đình sẵn sàng hợp tác.

Tháng 6/2018, anh Dũng sang Nga, đến tháng 4 thì thông báo với người thân đã qua Đức. Khoảng giữa tháng 9, anh tiếp tục thông báo đã qua Pháp, dặn rằng "ở nhà chuẩn bị khoảng 11.000 USD để khi nào qua tới Anh thì gọi điện về xác thực và người thân đưa tiền cho người ta".

Nhiều người tới nhà chị Bền để hỏi thăm, ngóng tin anh Dũng. Ảnh: Hải Bình.

"Anh Dũng chưa kịp gọi điện về xác nhận qua tới Anh, gia đình cũng chưa thấy ai hỏi tiền. Ngày 22/10, Dũng nhờ một người bạn cùng đi trong chuyến vượt biên từ Pháp sang Anh thông báo với người thân rằng 'bắt đầu hành trình'. Đó cũng là lời nhắn cuối cùng. Với những thông tin đối chiếu khớp với thời điểm phát hiện chiếc xe container có 39 tử vong thì tôi nghĩ trong số đó có Dũng", một người thân gia đình chia sẻ.

Cùng xóm với nhà chị Bền, chị Thái Thị Giang (25 tuổi) ôm con nhỏ liên tục ngất xỉu trên chiếc giường cũ kỹ. Chồng chị là Cao Huy Thành (37 tuổi) cũng mất liên lạc từ 22/10 sau khi thông báo đang từ Pháp chuẩn bị qua Anh. Anh Thành và anh Dũng là đôi bạn thân cùng xóm từ bé, ngày 22/10 họ cùng hành trình tới "mảnh đất hứa". Trước hành trình từ Pháp qua Anh thì anh Thành nhắn tin về cho người thân thông báo mình cùng Dũng bắt đầu đi...

Chị Thái Thị Giang (áo đỏ) bên con gái nhỏ liên tục nấc nghẹn khi nhắc tên chồng. Ảnh: Hải Bình.

"Nhiều ngày ngóng trông nhưng thông tin về số phận của chồng ngày càng xấu. Bây giờ chỉ trong chờ vào cơ quan chức năng giúp đỡ chứ người nhà không biết nương tựa vào đâu nữa", chị Giang nấc nghẹn, ôm lấy con nhỏ.

Vợ chồng chị Giang kết hôn 7 năm trước và có 4 người con chung, đứa bé nhất mới một tuổi. Hai vợ chồng sống trong căn nhà cấp bốn rộng chỉ hơn vài chục mét vuông đã cũ kỹ. Tháng 4 vừa qua, anh Thành bàn với vay tiền người thân để qua Rumani lao động.

"Thành cắm bìa đất của gia đình để vay tiền ngân hàng và vay thêm người thân để lấy tiền đi lao động. Tôi là mẹ nhưng kinh tế không có nên chỉ hỗ trợ con được 20 triệu đồng. Chuyện làm ăn thì vợ chồng các con quyết định chứ tôi không can thiệp sâu. Giờ đây nếu có bất trắc với con trai thì mong Nhà nước và cơ quan chức năng hỗ trợ chứ gia đình có tìm đâu ra tiền để đi tìm con", bà Cao Thị Uyên (66 tuổi) - mẹ anh Thành rưng nước mắt.

Ngôi nhà của vợ chồng chị Giang và anh Thành. Ảnh: Hải Bình.

Chiều 2/11, Công an tỉnh Nghệ An cho hay có 3 gia đình từng xác nhận không liên lạc được với con thì nay đã kết nối được. "Bước đầu các gia đình này nói con đang làm việc tại Trung Quốc và TP HCM. Chúng tôi tiếp tục xác minh, đồng thời loại bỏ thông tin ba người này khỏi 22 trường hợp gia đình trình báo có con ở châu Âu bị mất liên lạc thời gian qua", công an cho biết.

Hôm 23/10, cảnh sát Anh tìm thấy 39 thi thể trong thùng xe container tại khu công nghiệp Greys ở Thurrock, hạt Essex, đông bắc thủ đô London. Chiếc container được đưa từ Bỉ sang Anh bằng phà từ đêm 22/10. Nhà chức trách Anh đến nay đã truy tố hai tài xế xe đầu kéo và bắt ba người khác có liên quan đến vụ án.

Công an Hà Tĩnh hôm qua cho biết đã khởi tố, bắt giam hai nghi can để điều tra tội Tổ chức, môi giới người khác trốn ra nước ngoài trái phép, hoặc ở lại nước ngoài trái phép, liên quan sự việc 10 gia đình trên địa bàn trình báo có con mất tích trên đường sang châu Âu và Anh. Nhà chức trách chưa công bố danh tính, giới tính của nghi can với lý do "vụ án đang trong quá trình điều tra".