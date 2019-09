Dọa giết người trên Facebook 0 Quảng TrịDo mâu thuẫn nợ nần, ông Hùng ở thành phố Đông Hà nhận được lời đe dọa 'lấy mạng' cả gia đình từ một tài khoản Facebook.

Công an Đông Hà khởi tố vụ án để làm rõ thông tin doạ giết người. Ảnh chụp màn hình.

Sáng 27/9, công an TP Đông Hà khởi tố vụ án đe doạ giết người. Hồi cuối tháng 7, nhà chức trách TP Đông Hà nhận được đơn của ông Tạ Việt Hùng (51 tuổi, trú TP Đông Hà) trình báo về việc bị một tài khoản Facebook doạ giết ông và người thân. Facebooker này ghi "đổi lấy mạng cả gia đình anh", "nên đi bọc thép, chống bom thì may ra an toàn". Theo ông Hùng, việc đe doạ là do mâu thuẫn vay tiền.

Từ tin báo, công an TP Đông Hà vào cuộc xác minh, thu thập thông tin, tài liệu và làm việc với chủ tài khoản Facebook, cho rằng có cơ sở khởi tố vụ án theo Điều 133 Bộ luật hình sự 2015.

Hà Thương