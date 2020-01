Đồ cưới Harry - Meghan biến khỏi bộ sưu tập hoàng gia 0 AnhSau khi nhà Sussex đăng ký thương hiệu cho hàng trăm sản phẩm, trang web bán đồ hoàng gia đã không còn trưng bày bộ cốc sứ ngày cưới có in chữ HM của họ nữa.

Harry và Meghan trong đám cưới hồi tháng 5/2018 ở lâu đài Windsor, Anh. Ảnh: Reuters.

Vài ngày trước, quà lưu niệm đám cưới chính thức của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex vẫn còn được bán trên trang royalcollectionshop.co.uk. Các món lưu niệm này bao gồm bộ cốc cà phê sứ, cốc có nắp, đĩa, đều in hai chữ cái HM - tên viết tắt của Harry và Meghan. Tuy nhiên, hiện khách hàng không còn tìm thấy bất kỳ mặt hàng nào liên quan đến họ trên trang web bán hàng của hoàng gia nữa.

Sự thay đổi trên xuất hiện sau khi Harry và Meghan đăng ký thương hiệu "Sussex Royal" của họ trên hơn 100 mặt hàng bao gồm bút chì, tất, áo phông, găng tay, đánh dấu trang... từ 6 tháng trước, rồi gần đây tuyên bố muốn rời bỏ các nhiệm vụ hoàng gia để "độc lập tài chính".

Phát ngôn viên của quỹ uỷ thác bộ sưu tập hoàng gia - Royal Collection Trust - cho biết lý do là vì các mặt hàng gốm sứ kỷ niệm ngày cưới của Harry và Meghan đã được bán hết. "Nhiều sản phẩm đồ sứ của Royal Collection Trust được sản xuất để kỷ niệm một dịp cụ thể và chỉ được bán trong một thời gian nhất định. Đồ sứ lưu niệm đám cưới của Công tước và Nữ công xứ Sussex đã bán hết rồi", phát ngôn viên nói.

Đĩa kỷ niệm đám cưới của Harry và Meghan hiện không còn được bán trên trang web của bộ sưu tập hoàng gia. Ảnh: PA.

Trong khi đó, phần lớn các mặt hàng kỷ niệm của đám cưới Công chúa Eugenie, bao gồm khăn và cốc sứ to, cũng đã được bán hết nhưng vẫn xuất hiện trên trang web. Ngoài ra, bộ đồ sứ kỷ niệm Nữ hoàng trở thành người trị vì lâu nhất vào năm 2015 - 3 năm trước ngày cưới của Harry và Meghan - hiện cũng vẫn còn được bày bán.

Điều này khiến người hâm mộ hoàng gia cho rằng lý do thật sự của việc quà lưu niệm nhà Sussex không còn được liệt kê trên trang web không liên quan đến việc chúng đã bán hết mà do Harry và Meghan đã rời hoàng gia, rời bỏ chế độ quân chủ, chọn tự do kiếm tiền.

Ngày 19/5/2018, hàng chục nghìn người đã đổ đến Windsor, cùng hơn 11 triệu người xem truyền hình khắp thế giới, theo dõi đám cưới của họ. Nhưng chỉ 20 tháng sau, cháu trai của Nữ hoàng và cựu diễn viên Mỹ, tuyên bố rút khỏi tư cách thành viên cao cấp của hoàng gia. Nhà Sussex sẽ không còn sử dụng danh hiệu hoàng gia HRH khi bắt đầu cuộc sống mới với con trai Archie Mountbatten-Windsor tại Canada.

Harry và Meghan thăm Canada House ở London hôm 7/1. Ảnh: AFP.

Họ đã tích cực chuẩn bị cho công cuộc này từ vài tháng trước bằng cách đóng dấu tên trên hàng trăm sản phẩm. Chuyên gia bán lẻ Andy Barr cho biết ông kỳ vọng đế chế kinh doanh của nhà Sussex sẽ tạo ra doanh thu hơn 500 triệu USD.

Tùng Anh (Theo Mirror)