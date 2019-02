Đi trộm chó, tranh thủ cưỡng hiếp tập thể hai thiếu nữ 0 Trên đường trộm chó về, nhóm Đức đuổi đánh thanh niên đi cùng hai cô gái mới lớn, khống chế đến khu vắng cưỡng bức.

Ngày 17/1, Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận đề nghị truy tố Lê Minh Đức (25 tuổi), Kiều Văn Tùng (27 tuổi) và Lê Hoài Nam (23 tuổi), cùng ở huyện Phúc Thọ, về các tội Hiếp dâm và Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Riêng bị can Tạ Văn Đạt đang bỏ trốn nên cơ quan công an tách rút hồ sơ, bắt được sẽ xử lý sau.

Đêm 3/1/2018, nhóm Đạt bắt trộm được hai con chó. Trên đường về, chúng phát hiện hai cô gái, trong đó có thiếu nữ chưa đủ 16 tuổi, đi cùng một thanh niên.

Chúng bảo nhau chạy xe máy đuổi theo, trêu ghẹo hai cô gái này. Tới nơi, nhóm trộm rút dao đe dọa, đánh đuổi thanh niên đi cùng hai thiếu nữ khiến anh này phải chạy thoát thân.

Thấy hai cô gái yếu ớt, sợ sệt, cả bọn ép nạn nhân lên xe của chúng, đưa vào chỗ vắng rồi thay nhau cưỡng bức.