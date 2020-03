Đi đánh bóng chuyền khi đang tự cách ly 0 Nghệ AnNghệ AnTrong thời gian cách ly tại nhà sau khi trở về từ Hàn Quốc, cô gái trẻ vẫn đi đánh bóng chuyền.

Ông Thái Hải Đăng - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ - cho biết chiều 11/3 cơ quan y tế kiểm tra sức khỏe cho một cô gái trong diện cách ly tại nhà ở xã Nghĩa Hoàn. Hiện sức khỏe của người này tốt, không có dấu hiệu bất thường.

Ba ngày trước, cô gái này tự ý rời khỏi nhà để đi chơi bóng chuyền. "Cơ quan chức năng đã nhắc nhở người này phải tuân thủ việc cách ly", ông Đăng nói.

Giám đốc Trung tâm Y tế cho biết, cô gái này vừa trở về từ thành phố Incheon (Hàn Quốc) ngày 29/2. Do không phải từ tâm dịch ở Hàn Quốc nên không phải cách ly tập trung mà chỉ cách ly tại nhà 14 ngày.

Khi về địa phương, trung tâm y tế đã tư vấn, hướng dẫn cô gái cũng như gia đình về việc tuân thủ cách ly và cách phòng chống Covid-19.

Quân đội tại Nghệ An diễn tập chống Covid-19. Ảnh: Nguyễn Hải.

Hiên nay, Nghệ An đang có hàng trăm người trong diện tự cách ly tại nhà. Trong số này có hơn 20 lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và các Sở do ngày 5 và 6/3, đoàn công tác của Bộ Kế hoạch & Đầu tư làm việc tại Nghệ An, tham dự lễ trao quyết định điều động ông Nguyễn Đức Trung - Thứ trưởng Bộ này giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Trước đó, ngày 2/3, đoàn công tác của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, trong đó có Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đi cùng chuyến bay VN54 về Hà Nội với "bệnh nhân 17" - người đầu tiên ở Hà Nội được xác định nhiễm nCoV. Bệnh nhân này ngồi ghế 5K, còn Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng ngồi ghế 1A.